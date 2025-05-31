Sharp'tan İki Yeni Telefon: Aquos R10 ve Wish 5!

Sharp birçok ülkede akıllı telefon kullanıcılarının adını bile bilmediği bir marka olsa da dikkat çekici cihazlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Premium bir model olan Aquos R10 ve bütçe dostu Aquos Wish 5 olmak üzere iki yeni modelin daha duyurusu gerçekleştirildi.

Her iki cihaz da Sharp'ın şık tasarım, gelişmiş ekran ve dayanıklılık konusundaki vurgusunu, hedef kitle ve donanımda belirgin farklarla sürdürüyor.

Sharp Aquos R10 Özellikleri

Aquos R10'un 6.5 inç büyüklüğündeki IGZO OLED ekranı, 1 i- 240 Hz arasında değişen bir yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip. 3000 nitlik maksimum parlaklık sunuyor ve HDR olmayan videoları oynatmayı iyileştirmek için Sharp Sanal HDR özelliği bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 12 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama ile birlikte geliyor. Android 15 işletim sistemi ile çalışan ve çeşitli yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapan telefon 5000 mAh bataryadan besleniyor.

USB-C 3.2 Gen 1 noktası üzerinden 36W hızında şarj edilebiliyor. Tabii bu bağlantı noktası yüksek hızda veri aktarımına da izin veriyor. İyi bir ses deneyimi için tam metal hoparlör kutusu, Dolby Atmos desteği ve LDAC üzerinden Yüksek Çözünürlüklü Ses ile çift stereo hoparlör bulunuyor.

Aquos R10, 23 mm geniş lens ve 13 mm ultra geniş lensi birleştiren Leica ile ortak tasarlanmış çift 50,3 Megapiksel arka kamera sistemine sahip. Ön kamera da aynı şekilde 50.3 Megapiksel çözünürlüğünde.

IPX5+IPX8+IP6X su ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunan telefon, askeri düzeyde dayanıklılık için MIL-STD-810G standartlarını karşılıyor. Kimlik doğrulama için hem yüz tanıma hem de parmak izi sensörü bulunuyor.

Sharp Aquos Wish 5 Özellikleri

Daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Aquos Wish 5 basit ama güvenilir bir akıllı telefon deneyimi arayan kullanıcıları hedefliyor. 6.6 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

4 GB RAM ve 128 GB'a kadar UFS 2.1 depolama ile desteklenen MediaTek Dimensity 6300 işlemcinin yer aldığı cihaz, çoklu görevler için sanal bellek genişletmeyi destekliyor.

Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Şüpheli aramaları engelleyen ve sesli postayı metne dönüştüren AI destekli bir çağrı asistanı bulunuyor.

Arka tarafta Sharp ProPix Lite motoruyla çalışan tek bir 50,1 Megapiksel kamera bulunurken, ön tarafta 8 MP öz çekim kamerası bulunuyor.

5000 mAh bataryası USB-C 2.0 portu üzerinden 27W hızında şarj olabilen telefon, pil aşınmasını azaltmak için yüzde 90'da şarjı durduran Sharp Akıllı Şarj işlevine sahip.

Dayanıklılık için IPX5+IPX8+IPX9'un ve IP6X toz korumasının yanı sıra MIL-STD-810H sertifikasıyla geliyor. Hem yüz tanıma hem de parmak izini destekliyor ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Sharp, her iki modelin de Japonya, Tayvan, Singapur ve Endonezya'da satışa sunulacağını doğruladı.