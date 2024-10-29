Yeni Amiral Gemisi: Xiaomi 15 Pro Tanıtıldı! İşte Fiyatı

Akıllı telefon dünyasında son dönemin en büyük merak konularından birisi olan Xiaomi 15 Pro resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi 15 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yanı sıra yerini aldığı modele kıyasla daha parlak bir ekran, daha iyi iyi bir kamera ve büyük bir batarya ile geliyor.

Xiaomi 15 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Ekran boyutu önceki model ile benzer şekilde 6.73 inç olsa da 15 Pro'nun LTPO OLED paneli daha ince kenarlara ve dört köşede de ince eğriler bulunan mikro kavisli bir tasarıma sahip. 3200 nit parlaklığa ulaşabilen ekran 1440x3200 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Parmak izi okuyucu da ekranda yer alıyor.

Dragon Crystal Glass 2.0 koruma teknolojisinin çizilmelere karşı dayanıklılık sunduğu belirtilirken cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu görüyoruz.

50 Megapiksel ana kamera, 23 mm odak uzaklığına sahip 1/1,31 inçlik bir sensör olan OmniVision Light Fusion 900 sensörü (Xiaomi 14'tekiyle aynı) kullanıyor. Bu ana kameraya 5x optik yakınlaştırma yapabilen yeni 50 Megapiksel periskop (IMX858) kamera eşlik ediyor.

Üçüncü kamera ise tahmin edebileceğiniz üzere geniş açılı bir sensör: 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve 14 mm odak uzaklığına sahip. 6100 mAh kapasiteli batarya 90 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip.

Android 15'i temel alan HyperOS 2 ile kutudan çıkan telefon Gri, Beyaz ve Yeşil renklerinin yanı sıra 3D su dalgası efekti içeren Kaya Gümüşü renk seçeneği sunuyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolamalı başlangıç modelinin fiyatı 740 dolar olarak belirlenirken, 512 GB depolama için 810 dolar ödemek gerekiyor. En gelişmiş Xiaomi 15 Pro ise 1 TB depolama sunuyor ve 910 dolar fiyat etiketine sahip.

Tabii ülkemizde bu fiyatlara vergilerinde ekleneceğini üzülerek hatırlatmak isteriz.