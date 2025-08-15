Oyunların Kâr Marjı Eriyor: Fiyatlar Daha Yüksek Olmalı Çağrısı

Tüm dünyadan oyuncuların ilgiyle takip ettiği AAA oyunlar, güzel oldukları kadar oldukça zorlu bir geliştirilme sürecinden geçiyor. Eski PlayStation ABD başkanı Shawn Layden, bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak oyunların yeterli düzeyde fiyatlandırılmadığını vurguladı. Ona göre her yeni nesil oyunda fiyatlar artmalıydı, böylece AAA yapımlar için harcanan milyon dolarlık bütçe, kopya satışlarından geri kazandırılabilirdi.

AAA Oyunlar 20 Yıldır Aynı Fiyattan Satılıyor

Layden, oyun fiyatlarını artırmak konusunda şirketlerin cesur davranamadığına dikkat çekti. Sebebi ise oyuncu kitlesini kaybetme ihtimali. Layden, PS1 döneminde 20 milyon kopya satan bir oyunun geliştirme maliyetinin 10 milyon dolar civarında olduğunu, ancak PS4 döneminde aynı satış rakamına ulaşan bir oyunun bütçesinin 160 milyon doları bulduğunu hatırlattı.

Ona göre eğer bir oyun için 100 milyon dolardan fazla bütçe ayrılıyorsa, bu oyun en az 25 milyon kopya satmalı. Eğer satmazsa kâr edemez. Layden, bu tarz bir hedefi ancak Rockstar Games gibi büyük bir şirketin, dünyanın en çok ses getiren oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 6 gibi yapımlarla koyabileceğini vurguladı.

Oyun Fiyatları Artacak Mı?

Son yıllarda oyunlar için 60-80 dolar civarında fiyat etiketleri belirleniyordu — ki yükselen enflasyon ve artan oyun geliştirme maliyetlerinden ötürü bunlar bir nevi kabul edilebilir düzeyde yükseltmelerdi. Ancak bazı oyunların 80 dolara çekilmesi, oyuncular nezdinde hoş karşılanmadı. Topluluk, hak etmeyen oyunların 80 dolar bandından piyasaya satılmaması gerektiğini vurguladı.

Tepkiler, çoğunlukla şirketlerin geri adım atmasına sebep oldu. Örneğin Microsoft, The Outer Worlds 2 için 80 dolar fiyat açıklamış, ancak tepkiler üzerine fiyatı yeniden 70 dolara çekmişti. Bu durumda oyun şirketlerinin fiyat artışı politikasından çekindiği bir gerçek.

Oyun fiyatları artsa da, dağıtıcısı Rockstar Games gibi bir şirket olmadıktan sonra oyuncular tepki göstermeye devam edecektir. GTA 6, Rockstar tarihinin en pahalı oyunu olacak. Ancak oyuncular GTA 6'yı yıllardır beklediği için oyunun yüksek fiyattan satılmasına "çoğunlukla" ses çıkarmadı.