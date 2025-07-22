Sony ve Rockstar Resmen El Sıkıştı: GTA 6 İçin İmzaları Attılar!

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6, son günlerde yeniden gündemde. Rockstar Games’in geliştirdiği oyunun konsollarda 30 FPS ile çalışacağı iddia edilmiş, bu da oyuncular arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Tepkiler çığ gibi büyürken tartışmalar da beraberinde geldi.

Ancak gelen son bilgilere göre Sony, bu durumu düzeltmek için devreye girdi. Konsol devi, GTA 6’nın PlayStation 5 Pro’da 60 FPS ile çalışabilmesi için Rockstar Games ile özel bir iş birliğine imza attı. Oyunculara daha akıcı bir deneyim sunmak için yapılan bu iş birliği, şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte detaylar…

Sony, GTA 6 İçin Rockstar Games İle İş Birliği Yapıyor

Oyun dünyasındaki sızıntılarıyla tanınan Detective Seeds’in iddiasına göre Sony, GTA 6’nın PlayStation 5 Pro’da 60 FPS ile daha akıcı bir deneyim sunabilmesi için Rockstar Games’e destek vermeye başladı. Kaynağa göre oyunda birden fazla grafik modu yer alacak ve hangi mod seçilirse seçilsin 60 FPS oynanabilecek.

Aktarılan bilgilere göre Sony, bu iş birliği kapsamında yalnızca yazılımsal değil, donanımsal optimizasyonlar üzerinde de çalışıyor. Öyle ki PlayStation 5 Pro için hazırlanacak yeni bir sistem güncellemesi ile GTA 6'nın performansının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu güncellemenin oyunun çıkış tarihi olan Mayıs 2026’da yayınlanması bekleniyor.

Eğer iddialar doğru çıkarsa GTA 6 PS5 Pro’da 60 FPS akıcı şekilde oynanabilecek. Ancak standart PS5 kullanıcılarının ise 30 FPS ile yetinmek zorunda kalacağı konuşuluyor. Aslına bakacak olursak iki konsol arasında donanım açısından ciddi bir fark yok. Ancak Sony, PS5 Pro'yu daha cazip kılmak istiyor gibi görünüyor.

Öte yandan GTA 6'nın Xbox konsollarda da 30 FPS ile çalışması beklenirken PC tarafında ise donanım gücüne bağlı olarak 60 FPS ve üzeri bir performans sunması bekleniyor. Tabii bu noktada bilgisayar için daha geç piyasaya sürüleceğini de unutmamak gerekiyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar, ilk açıklamasında 2025 yılını işaret etmişti. Ancak yayımlanan ikinci fragmanla birlikte GTA 6 çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak güncellendi.

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