Yok Artık: GTA 6 Evi Fortnite’ta Yapıldı!

Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda GTA 6’nın çıkış tarihini önümüzdeki yıla erteledi. Bu karar oyun dünyasında hayal kırıklığı yaratsa da kısa süre önce yapılan resmi bir açıklama yeni bir ertelemenin olmayacağını netleştirdi. Bekleyiş devam ederken oyunseverlerin heyecanı her geçen gün artıyor.

Bu süreçte serinin hayranları da boş durmuyor. Son olarak yakın zamanda iki oyuncu, GTA 6 fragmanındaki sahnelerden ilham alarak oyundaki bir yapıyı Fortnite’ta birebir inşa etmeyi başardı.

GTA 6'daki Jason’ın Evi Fortnite'ta İnşa Edildi

İki Reddit kullanıcısı, GTA 6’nın ana karakteri Jason’ın evini Fortnite’ta birebir yeniden inşa etti ve bunu paylaştı. Bu çalışma için YouTube’da yayınlanan fragman titizlikle incelendi. Hem iç hem de dış tasarımıyla orijinaline son derece benzeyen yapı, yan yana karşılaştırıldığında neredeyse hiç fark göstermedi. Özellikle retro otomobil, uydu anteni ve çevresindeki bitki örtüsü gibi ince detaylar çalışmanın özenini gözler önüne serdi.

İç mekanda da aynı hassasiyet gösterildi. Masanın üzerindeki oyun kolundan mobilya yerleşimine kadar pek çok ayrıntı birebir yansıtıldı. Elbette tamamen aynı değil. Örneğin lamba tasarımı farklı, duvardaki tablo ise biraz daha büyük. Ancak ortaya konan emeğin büyüklüğü düşünüldüğünde bu küçük farklılıklar göz ardı ediliyor.

Paylaşıma gelen yorumlarda birçok kişi Fortnite’ta bu kadar detaylı bir inşanın mümkün olmasına şaşırdığını belirtti. Genellikle aksiyon ve çatışma sahneleriyle öne çıkan Fortnite, aynı zamanda oyunculara yaratıcı yapılar inşa etme imkanı tanıyor. Ancak bu kadar yüksek detay seviyesine ulaşan bir örnek, oyuncuları bir hayli etkiledi.

Evi inşa eden iki oyuncu, merak edenler için harita kodunu da paylaştı: 6954-3373-7481. Bu kod ile oyun içerisinden doğrudan ziyaret edilebiliyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.