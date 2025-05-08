Shazam'a Müzik Tutkunlarının Çok Seveceği Yeni Bir Özellik Geldi!

Apple, 2018 yılında bünyesine kattığı müzik bulma uygulaması Shazam için kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellikle gündeme geldi. Şirket, Shazam’da en çok aranan şarkıların yer aldığı günlük bir listeyi kullanıma sundu.

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, hem dünya genelinde hem de yerel çapta popüler olan şarkılara anında erişebilecek.

Popüler Müzikler Tek Bir Listede Toplanacak

Bilindiği üzere kullanıcıların bilmedikleri şarkıları tanımlamalarını sağlayan bir platform olarak öne çıkan Shazam, dünya genelinde kullanıcıların son dönemde arattığı bazı popüler şarkıları gerek türlerine gerekse de bölgelerine ayırarak müzik tutkunlarının seveceği oynatma listeleri de sunuyordu.

Platform yeni özellikle birlikte neredeyse tüm kullanıcıların severek inceleyeceği bir listeye daha ev sahipliği yapmaya başlası. Yapılan açıklamaya göre Viral Charts adı verilen yeni özellikle beraber, son 24 saat içinde Shazam aracılığıyla en fazla aranan parçalar tek bir liste halinde sunulacak.

Hazırlanan listeler, hem küresel düzeyde hem de ülkelere özel olarak yayınlanacak. Örneğin bir kullanıcı ABD’de trend olan parçaları görüntüleyebilirken, bir diğeri sadece Türkiye'deki en popüler aramaları görebilecek. Her liste 25 şarkıdan oluşacak ve bu sayı tüm bölgeler için sabit kalacak.

En dikkat çekici detaylardan biri ise bu özelliğin kullanımında herhangi bir abonelik ya da Shazam uygulamasına sahip olma zorunluluğunun bulunmaması. Yalnızca buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili listelere ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...