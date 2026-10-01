Samsung Galaxy Tab S12+ Tanıtıldı! 10.600 mAh Bataryası Var

Samsung, Galaxy Tab S12+ isimli yeni bir Android tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensitsy işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1752 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 10.600 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Boyut: 187,8 x 289,5 x 5,3 mm

Ağırlık: 553 gram (Wi-Fi), 555 gram (5G)

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Ekran Özellikleri Neler?

12,6 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1752 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Dynamic AMOLED 2X ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Samsung Galaxy Tab S11'de 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık mevcut.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy Tab S12+'ın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 187,8 x 289,5 x 5,3 mm boyutlarında olan cihazın ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Galaxy Tab S11'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Tab S12+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy Tab S11 5G ve Galaxy Tab S10 Lite 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12+'ın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S12+'ın Fiyatı Ne Kadar?

Android 17 tabanlı One UI 9 ile birlikte gelen Samsung Galaxy Tab S12+ için 1.200 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 58 bin 842 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

İşlemciyi göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Tab S12+'ın Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecektir. Bu arada tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.