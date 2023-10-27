Shazam'a Yeni Bir Bölüm Ekleniyor: Konserler!

Müzik, film, reklam ve televizyon şovlarını tanımlayabilen Shazam'a yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme, kullanıcılar için yepyeni bir özellik sunacak. Mobil uygulamanın ana sayfasına 'Konserler' bölümü eklenecek.

Müzik Etkinlikleri Yakından Takip Edilecek!

Shazam'ın yeni Konserler bölümü, kullanıcıların müzik etkinliklerini yakından takip edebilmeleirini sağlayacak. Şimdilik Shazam'ın iOS sürümünde bulunacak bu özellik, Sana Özel ve Popüler olmak üzere iki filtreye sahip olacak.

Böylece kullanıcılar konum bilgilerine göre konser listesini genişletebilecek veya daraltabilecek. Ayrıca konserin gerçekleşeceği yerle ilgili bilgi alabilecekleri gibi bilet satın işlmeleri için bir bağlantı linkini de görüntüleyebilecekler.

Kendilerine uygun bir konseri bulduklarında ise onu uygulamanın takvimine kaydederek etkinlik ekleme seçeneğini kullanabilecekler. Konseri verecek sanatçının şarkılarının listesini görüntüleyebilecek ve hatta şarkıları Apple Music veya Spotify’da dinleyebilecekler.

Shazam'ın 17.0 sürümündeki Konserler bölümü, kullanıcıların uygulamaya yalnızca bir şarkıyı bulmak için değil etkinlikleri takip etmek ve müzik dinlemek için de girmesine vesile olacak.

Peki siz Konserler bölümünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.