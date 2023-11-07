Ünlü Moda Şirketi Shein, Halka Arzında 90 Milyar Dolarlık Değerleme İstiyor!

2008 yılında kurulan Singapur merkezli moda şirketi Shein, halka arzında 90 milyar dolarlık bir değerleme istiyor. 2022 yılı itibarıyla dünyanın en büyük moda perakendecisi olan şirketin halka arz planları ortaya çıktı.

H&M ve Zara'yı Geride Bırakmıştı!

2022 yılında yapılan bir finansman turunda 100 milyar dolarlık değerleme elde eden Shein, Zara ve H&M gibi şirketleri geride bırakarak sektörün en değerli üçüncü girişimini gerçekleştirmişti.

Yalnızca Çin'de değil küresel çapta öne çıkmak isteyen Shein'in halka arzında özel sektördeki değerini çok aşan bir meblağ istemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Şirketin potansiyel yatırımcılardan 80 ila 90 milyar dolar arasında bir değerleme hedeflediği öğrenildi.

Bazı kaynaklar Shein'in değerinin mayıs ayında 66 milyar doların altına düştüğünü söyledi. Özel ticaretteki değerlemenin şirketin gerçek değerlemesini yansıtmadığı ifade edildi. Henüz şirket yetkilileri bir açıklama yapmasa da artan rekabet ortamında telif hakkı hırsızlığı gibi endişelerin olduğu belirtiliyor.

Piyasadaki değişkenlikler göz önünde bulundurulunca hisse satışının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirketin halka arzında 90 milyar dolarlık bir değerleme hedeflemesi, yakında tekrar gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

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