Sherlock Holmes Oyunları Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Dedektiflik oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile beraber Sherlock Holmes serisi indirime girdi. Bunlar arasında Sherlock Holmes Chapter One ve Sherlock Holmes The Awakened dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor. Kampanya 4 Mart tarihinde sona erecek.

Sherlock Holmes Oyunlarının Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Sherlock Holmes Chapter One 26.99 dolar (1.181 TL) 2.60 dolar (117 TL) %90 Sherlock Holmes The Awakened 23.99 dolar (1.049 TL) 2.39 dolar (104 TL) %90 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 17.99 dolar (787 TL) 1.79 dolar (78 TL) %90 Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 17.99 dolar (787 TL) 1.79 dolar (78 TL ) %90 The Testament of Sherlock Holmes 11.99 dolar (524 TL) 1.19 dolar (52 TL) %90 Sherlock Holmes versus Jack the Ripper 5.99 dolar (262 TL) 59 sent (25 TL) %90 Sherlock Holmes - Nemesis 5.99 dolar (262 TL) 59 sent (25 TL) %90

Sherlock Holmes Chapter One Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Frogwares tarafından geliştirilen oyun, kampanya ile birlikte 26.99 dolar (1.181 TL) yerine 2.60 dolar (117 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. En iyi dedektiflik oyunları arasında yer alan yapımın Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Frogwares tarafından gelişitirilen Sherlock Holmes The Awakened yüzde 90 oranında indirime girdi. 2023 yılında piyasaya sürülen oyun, 23.99 dolardan (1.049 TL) 2.39 dolara (104 TL) düştü. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Sherlock Holmes: The Devil's Daughter yüzde 90 oranında indirime girdi. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, 17.99 dolar (787 TL) yerine 1.79 dolara (78 TL) satılıyor. Tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Yüzde 90 oranında indirime giren Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, 17.99 dolar (787 TL) yerine 1.79 dolar (78 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda tek oyunculu mod bulunuyor. 2016 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemelerinin "çok olumlu" şeklinde olduğunu belirtelim.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan The Testament of Sherlock Holmes yüzde 90 oranında indirime girdi. Tek oyunculu moda sahip olan oyun 11.99 dolar (524 TL) yerine 1.19 dolara (52 TL) satılıyor. Frogwares tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.