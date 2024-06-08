Shopify, Threads'i Satın Aldığını Duyurdu: Tam Olarak Tahmin Ettiğiniz Gibi Değil!

Shopify'ın Sequoia destekli Slack alternatifi olan Threads.com'u satın aldığını duyurdu. Şirketler anlaşmanın şartlarını açıklamadılar ancak Threads.com ekibinin Shopify'a katılacağını söylediler.

Geçtiğimiz yıl Meta'nın X rakibi Threads'i piyasaya sürdüğünde hâlihazırda bir Threads uygulaması ve web sitesi daha bulunuyordu. Meta o dönem Threads.com'un kullanılıyor olması nedeniyle Threads.net alan adını kullanmak zorunda kalmıştı.

Meta'nın Threads sosyal medya platformunun popülaritesinin artmasıyla Threads.com'un sahipleri "alan adlarını satma fırsatına" sahip olduklarını belirtmişti. Şimdi ise hem bu alan adı hem de tamamı ile ekip Shopify'a satılmış durumda.

Threads.com Alan Adı ve Ekibi Shopify'a Satıldı

welcome Rousseau and team! Let's build. https://t.co/ethvfoMQAG — tobi lutke (@tobi) June 6, 2024

Şirket ana sayfasındaki yazıda sürece ve satışa dair bilgilere yer verildi:

"Threads.com'un alan adını satmayı düşündüğümüz sıralarda bir avuç şirket satın almaya açık olup olmadığımızı merak ederek bize yaklaştı. Elbette kibarca reddediyorduk ancak bu kez işler farklıydı. Yeniden markalaşmaya yatırım yapmak için gereken zaman konusunda o kadar da heyecanlı değildik ve akıllara durgunluk veren teknolojik ilerlemelerin artık bir meta hâline gelmesiyle birlikte büyük ölçekte kurcalayabileceğimiz bir yere katılma konusunda heyecanlıydık."

Analitik firması data.ai'ın o dönemki verilerine göre Threads.com'un uygulaması 6 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri arasında yalnızca iOS'ta dünya çapında 880.000 kez indirildi. Android'de ise uygulama, Meta'nın Threads'i kullanıma sunmasıyla 1 milyon indirmeyi aşmıştı.

Altı yıl boyunca Facebook'ta çalışan Threads kurucu ortağı ve CEO'su Rousseau Kazi, geçen yıl TechCrunch'a yaptığı açıklamada konuyu normal karşılayarak "Threads güçlü bir kelime ve internete özgü bir terim." demişti.

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