Shorts Videolarına İlgi Giderek Büyüyor: YouTube Son Verileri Yayınladı!

YouTube Shorts ilk olarak 2020 sonbaharında Hindistan'ın TikTok'u yasaklamasına bir yanıt olarak yalnızca Hindistan'a özel kullanıma sunulmuş olsa da çok geçmeden tüm dünyada yaygınlaştı ve bugün oldukça popüler kullanılan özelliklerden biri. YouTube da bunu doğrulamak adına Shorts kısmına özel bazı yeni veriler paylaştı.

YouTube'un paylaştığı yeni veriler şirketin resmî blog sayfasında derlendi. Okuyuculara aktarılan bilgilere göre bugün geldiğimiz noktada Shorts videoları günde toplam 70 milyardan fazla görüntüleniyor.

Bu sayılar, platformda Shorts videoların ilk kullanıma sunulduğu zaman belki de YouTube'un bile hayal edemeyeceği türden rakamlardı ancak şirket de değişen çağa ayak uydurdu ve şimdi Shorts sadece popüler bir özellik olmakla kalmıyor, aynı zamanda içerik üreticilere para kazanmak için yepyeni yollar ve içerik üreticilerin YouTube platformunda yaratıcı olmaları için yepyeni bir yol sunuyor.

Shorts Videoları İçerik Üreticilere Para Kazandırmaya Devam Ediyor

YouTube'ta Shorts videolarından para kazanmak geçen yıla kadar mümkün değildi ancak şirket YouTube İş Ortağı Programı'na (YPP) Shorts'u dâhil ederek içerik üreticilerin buraya başvurarak Shorts üzerinden de para kazanmalarını sağladı.

Paylaşılan istatistiklere göre YPP'de yer alan içerik üreticiler (tamamının %25'inden fazlası) yalnızca Shorts üzerinden para kazanıyor. Ayrıca aktarılan bir veriye göre Shorts ile başarılı olan içerik oluşturucular genellikle diğer tüm YouTube özelliklerinden de uzun vadede iyi gelir elde etmeyi başarıyor. YouTube, Shorts videolarından para kazanan içerik oluşturucuların %80'inden fazlasının diğer içerik seçeneklerinden de para kazanmayı başardığını belirtiyor.

Shorts videoları her ne kadar büyük başarılara imza atıyor olsa da YouTube'un temelini uzun videolar oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.