Shrek'in Bataklık Evi Gerçek Oldu: Airbnb'de Kiralanabiliyor!

Meşhur animasyon karakteri Shrek'in evi artık gerçek dünyada da var. Film serisinin hayranlarını mest eden bu haberi Airbnb'deki kiralama ilanından anlıyoruz. Shrek'in evinin yalnızca kısıtlı bir süre için kiraya verildiği öğrenildi.

İskoçya'da inşa edilen evin ziyarete açık olduğu ve birkaç günlüğüne konaklamaya uygun olduğu belirtildi. İlk olarak 2001 yılında tanıştığımız Shrek'in etkisinin hâlâ sürüyor olması oldukça dikkat çekici.

27-29 Ekim Tarihleri Arasında Açık!

Ziyaretçileri âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek evin 27-29 Ekim tarihleri arasında açık olduğu söyleniyor. Airbnb ile Shrek'in yapımcısı DreamWorks arasındaki ortaklıktan doğan ev, İskoçya'nın Highland Council bölgesinde inşa edildi.

Filmde yeşil devin arkadaşı eşek ile yaşadığı bataklık ev, gerçek dünyaya birebir yansıtılmak istenmiş. Evin o çamurlu, yosunla kaplı ve bulanık sularla dolu ilginç havası, gerçekte de dekore edilmeye çalışılmış.

Hem ziyaret hem de konaklama imkânı olan evde sabahları ücretsiz waffle ikramı sunulacak. Evin içinde tuvalet ve banyo bulunmayacak, ihtiyacı olanlar evin 20 metre uzağındaki harici tuvaletlere gidecek.

Evin etrafındaki ormanlık alan, doğa meraklılarının da dikkatini çekebilir. Hem film serisinin hayranları hem de gezginler burayı büyük bir keyifle ziyaret edebilir.

Peki siz Shrek'in evinde konaklamak ister miydiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.