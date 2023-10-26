Shutterstock'un Yeni Güncellemesi: Yapay Zeka ile Görsel Düzenleme Sanatı!

Shutterstock'ın en son güncellemesi, "AI Görüntü Düzenleyici" olarak adlandırılan yeni bir özelliği içeriyor. Bu özellik, kullanıcıların görsel içerikleri daha fazla özelleştirme yeteneği sunuyor. Magic Brush gibi AI destekli araçlar, kullanıcıların görselde belirledikleri alanları düzenlemelerine olanak tanııyor.

AI Görüntü Düzenleyici şu anda beta aşamasında olup, kullanıcılara stok görselleri veya AI tarafından oluşturulan görselleri düzenleme fırsatı sunuyor.

Ayrıca, Shutterstock, bir görüntünün arka planını genişletebilen ve görselin boyutlarını otomatik olarak ayarlayabilen "akıllı" yeniden boyutlandırma özelliği sunuyor.

Metinden Görüntü Oluşturma Özelliği Yolda!

Bununla birlikte, Shutterstock, önemli bir ahlaki ve yasal taahhütte bulunuyor. Şirket, "görselleri düzenledikten sonra lisanslandığında" sanatçılara tazminat ödeyeceğini açıklıyor.

Ancak, "AI tarafından oluşturulan veya düzenlenen içeriğin" lisanslanmaya uygun olmayacağını ve katkıda bulunanların fikri mülkiyet haklarının daha fazla korunması gerektiğini vurguluyor.

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy yaptığı açıklamada, bu güncellemeyi "stok fotoğraf endüstrisinde benzersiz bir teklif" olarak nitelendirdi. Hennessy, kullanıcıların artık Shutterstock'un kütüphanesindeki görselleri AI destekli tasarım yetenekleriyle düzenleyerek kreatif projeleri için ideal içeriği oluşturabileceğini belirtti.

Ayrıca, Shutterstock, AI görüntü oluşturucularını güncellemeyi ve OpenAI'nin DALL-E metinden görüntüye oluşturucusunun en son sürümü ile entegre etmeyi planlıyor.

Shutterstock'ın bu güncellemesi, kullanıcıların görsel içerikleri daha fazla özelleştirme ve sanatçılara daha fazla tazminat sağlama fırsatını sunarak görsel düzenleme dünyasında önemli bir adım olarak görülüyor.

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