En Yaygın Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Açıklandı

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, en yaygın siber dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Peki, en çok karşılaşılan siber dolandırıcılık teknikleri neler?

En Yaygın Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Neler?

Siber dolandırıcılık, internet ortamında gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleridir. Dolandırıcılar, kimlik avı e-postaları, sosyal medya, cep telefonunuzdaki SMS mesajları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri, sahte alışveriş siteleri ve daha fazlası gibi sayısız yöntem kullanabilir.

Bu tür dolandırıcılıkların temel amacı, kredi kartı hırsızlığı, kullanıcı oturum açma ve şifre bilgilerini ele geçirme ve hatta kimlik hırsızlığı olabilir. Peki, internette en fazla karşılaşılan siber dolandırıcılık yöntemleri neler?

1. Sosyal Medya Dolandırıcılığı

Sosyal medya dolandırıcılığı, potansiyel olarak kötü amaçlı yazılım barındırabilecek bir bağlantıya tıklanmasını sağlamak amacı ile yapılır. Bu dolandırıcılık türü, genellikle Twitter'da sponsorlu sahte reklamlar veya Instagram'daki özel mesaj üzerinden yapılmaktadır.

2. Sahte Alışveriş Siteleri

Siber dolandırıcılar, gerçek görünen ya da mevcut perakendeci web sitelerini kopyalayan sahte perakendeci internet siteleri oluşturabilir ve yayımlayabilir. Sahte alışveriş siteleri gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar sunabilir. Örneğin çok düşük fiyatlar ile popüler giyim markaları ve pahalı elektronik ürünler yer alabilir.

3. Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığı

Sosyal mühendislik, insan doğasına ve duygusal tepkilere dayanır. Bu yöntemde herkese açık olarak paylaştığınız ev adresiniz, çocuklarınızın ismi, evcil hayvanınınız, doğduğunuz şehir gibi ilk bakışta zararlı olmayan bilgiler kullanılabilir.

4. Sahte Telefon Uygulamaları

Mobil dolandırıcılık olarak da isimlendirilen bu yöntem çeşitli biçimlerde olabilir ancak en yaygın olanı kimlik avı uygulamalarıdır. Bu uygulamalar tıpkı kimlik avı e-postaları gibi gerçek gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. Tam olarak aynı işlevi görür ancak e-postalar yerine kötü amaçlı yazılım sahte bir uygulama ile bulaşır. Telefonunuzda kayıtlı şifreler, fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki bilgiler gibi hassas verileriniz etkilenir.

5. Oltalama

Günümüzün en yaygın siber dolandırıcılığı olan oltalama saldırılarında bilgisayar korsanları, kimlik avı e-postaları göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışır. Bu e-postalar resmi bir firma veya kamu kurumundan geliyormuş gibi görünür fakat bu e-postalar sahtedir.

6. Beklenmeyen Ödül Dolandırıcılığı

Bu tür dolandırıcılık, kimlik avı kategorisine girer. E-posta ya da mesaj, büyük miktarda para kazandığınızı, egzotik bir yere ücretsiz seyahat veya başka bir harika ödül kazandığınızı iddia edebilir. Yolculuğunuzu veya kazancınızı talep etmek için mesajda, yalnızca birkaç küçük ücret ödemeniz gerektiği söylenir.