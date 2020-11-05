MEB Bakanı: Siber Saldırı Zannettik, Meğer Bizim Öğrencilermiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecinde EBA'nın siber saldırı nedeniyle çöktüğü iddialarına yanıt verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Selçuk, EBA hakkında önemli açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre EBA'ya öğrencilerin aninden giriş yapması ve sistemin yavaşlaması siber saldırı düşüncesini oluşturmuş ancak siber saldırı falan yapılmamış. İşte detaylar.

EBA'ya Siber Saldırı Yapılmadı: Öğrenciler Aniden Sisteme Giriş Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

EBA’nın dört saatliğine login süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna çöktü denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki tırnak içinde neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi bir siber saldırı var düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani bir saldırı var. Halbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhal açıldı ilgili server ve altyapılar normale döndü.

EBA Yeniden Çökebilir Mi?

Ziya Selçuk açıklamasının devamında çökme ile ilgili şu cümlelere yer verdi:

Twitter gibi, WhatsApp gibi birçok uygulama zaman zaman birkaç saat yavaşlıyor ya da kapanıyor biliyorsunuz. Yani okullar açıldığından beri bir kere olan bir şey ve dört saatliğine olan bir husus bu. Bundan sonra da olabilir mi? Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitemizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Aktif kullanımına baktığımızda öğretmenler ve öğrenciler tarafından yüzde 79.4 olarak geçiyor. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadarı kullanmış? 16 milyon 299 bin 942 öğrenciden yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA'yı aktif olarak kullanmış.

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