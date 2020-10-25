EBA, Dünyadaki Eğitim Sitelerini Geçti: 1. Sıraya Oturdu

Öğretmenler ile öğrencilerin buluşma noktası olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), dünyadaki tüm eğitim sitelerini geçti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sitesi EBA, Udemy, Blackboard, KhanAcademy gibi rakiplerin arasından sıyrılarak, globalde ilk sıraya ulaştı.

EBA Rekor Kırdı: Dünyada 1. Sıraya Yerleşti

EBA, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanında bulunan tüm siteleri arkasında bıraktı. EBA 1 Ekim itibari ile bir önceki aya kıyasla tam 27 basamak yükseldi ve dünya genelinde 1. oldu. EBA'nın kullanımındaki artışta yaz dönenimde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının etkisi olduğu açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılmıştı. Mart ayından bu yana öğrenciler ve öğretmenler EBA üzerinden buluşuyor. EBA'dan öğrenciler, öğretmenlerine sorular sorabiliyor. Öğretmenler öğrencilere ödev gönderebiliyor.

Şu anda ülkemizde okullar kademeli olarak açılmaya başlandı. Bazı sınıflar belirli günlerde okula gidiyor ve yüz yüze eğitim yapılıyor. Bazı sınıflar ise şu anda EBA üzerinden canlı ders yapıyor. EBA üzerinden yapılan canlı derslerde sistemsel sorunlar yaşanmadan ders kolaylıkla yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, EBA'yı geliştirmek için çalışmalarını sürdürmekte.

2 Kasım'dan itibaren 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6 ders), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7 ders) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 ders) yapılacak.

Her ders 30 dakika olacak ve 10 dakika dinlenme süresi yani teneffüs olacak.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan EBA'yı kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra telefonunuz EBA uygulamasını otomatik olarak cihazınıza kuracaktır.