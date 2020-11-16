Siber Dolandırıcıların Yeni Hedefi: Kartlarda Biriken Puanlar

Siber suçlular, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde hissettirdiği olumsuz etkilerin hemen hemen hepsinden faydalanmanın yollarını bulmanın peşinde gibi görünüyor. Siber güvenlik firması ESET tarafından paylaşılan bilgilere göre siber dolandırıcıların hedefinde şimdi de kartlarda biriken puanlar var. Gözlerini sadakat programlarına ve müşterilerin biriktirdiği puanlara diken dolandırıcılar; konaklama, seyahat ve perakende sektörlerini hedef alıyor. Bu kişiler hem kişilerin puanlarını çalmaya hem de kullanıcıların önemli kişisel bilgilerini elde etmeye çalışıyor.

Siber Dolandırıcılar İçin Yeni Hedef Kartlarda Biriken Puanlar!

Tüketiciler hemen her sektör için kredi ve banka kartları ile yaptığı satın alma işlemi başına ekstra puanlar kazanıyor. Topladığı puanlar sayesinde ilerideki alışverişlerinin ödeme aşamasında aldığı puana bağlı olarak indirim gibi avantajlar elde edebiliyor.

Bu avantajlar, son paylaşılan bilgilere bakılırsa siber suçluların ilgi odağına girmiş durumda. Siber güvenlik şirketi ESET, içerik dağıtım ağı sağlayıcısı Akamai’nin bu konuya değinmiş olduğu “Satılık Sadakat Puanları - Perakende ve Konaklama” isimli raporuna dikkat çekti.

Bu rapora göre siber suçlular, COVID-19 salgınından özellikle çok fazla etkilenmeye devam eden konaklama, seyahat ve perakende sektörlerini ve bunların sadakat programlarına bağlı müşterilerini hedef alıyor.

Müşteri Sadakat Programları, Siber Suçluların İlgi Odağı

Müşteri sadakat programları, hesap sahipleri tarafından yüksek riskli bir hesap olarak görülmüyor. Müşteri sadakat programlarının siber suçlular tarafından cazip seçenek hâline gelmesinin en önemli nedenleri arasında bu sebep yatıyor. İnternet kullanıcıları genellikle daha hassas verilere sahip olduğunu düşündüğü çevrim içi hesaplarını güvence altına almak istiyor ancak söz konusu sadakat programı olduğunda diğer çevrim içi hesaplarına göre çok daha rahat hissedebiliyor.

Sadakat programı sanılanın aksine kullanıcının çeşitli kişisel bilgilerini ve bazı durumlarda mali bilgilerini de içerebiliyor. Tüm bu verilerin ele geçirilmesi, satılması ve ticari amaçlı kullanılması ve hatta sahte kimlik gibi suçlarda kullanılmasıyla sonuçlanabiliyor.

Sadakat Programları Nasıl Kullanılıyor?

Bir örneğe göre otel ödül puanlarının siber suçlular arasında çok rağbet görüyor. Bu puanlar ücretsiz konaklama, daha iyi oda veya çeşitli faaliyetlere giriş yapmak için kullanılabiliyor. Kartlarda biriken puanlar ve otel zincirine bağlı olarak sadakat programına tabi hesaplar 850 dolara kadar ulaşabilen bir ücrete forumlarda satılabiliyor.