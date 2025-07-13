2 Bin TL'lik Ünlü Strateji Oyunu Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak!

Epic Games, oyun tutkunlarını her hafta ücretsiz yapımlar ve cazip indirimlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki popüler oyunu daha oyunseverlere armağan eden platform, şimdi de önümüzdeki hafta kütüphanelere ücretsiz olarak eklenebilecek yeni oyununu duyurdu. İşte merak edilen detaylar!

Sid Meier's Civilization VI Platin Edition Epic Games'te Ücretsiz Olacak

Epic Games Store'un önümüzdeki haftaki oyunu Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition olacak. 2016 yılında piyasaya sürülen ve sıra tabanlı strateji türünün zirvelerinden biri olarak kabul edilen Civilization VI, oyun dünyasında zaten tahtını sağlamlaştırmış durumda. Bu eşsiz yapım, oyunculara tüm dünya tarihini simüle etme ve kendi medeniyetlerini çağlar boyunca geliştirme fırsatı sunuyor.

Sid Meier’s Civilization VI'nın standart sürümü Steam'de 60 dolara alıcı bulurken, Epic Games üzerinde halihazırda 1.999 TL'den satılan Platinum Edition çok daha fazlasını vadediyor. Bu özel sürüm, ana oyunun yanı sıra tam 6 ek indirilebilir içerik (DLC) ve 2 büyük genişleme paketini de beraberinde getiriyor. Paketin içeriği şu şekilde:

Sid Meier’s Civilization 6

Australia Civilization & Scenario Paketi

Persia and Macedon Civilization & Scenario Paketi

Nubia Civilization & Scenario Paketi

Vikings Scenario Paketi

Poland Civilization & Scenario Paketi

Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Paketi

Rise and Fall Genişletme Paketi

Gathering Storm Genişletme Paketi

Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, 16 Temmuz - 24 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Ayrıca, 16 Temmuz tarihine kadar kadar geçtiğimiz haftadan itibaren ücretsiz sunulan Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket oyunlarını da kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunların sayfasını görüntüleyin.

Sable oyununu aratın.

"Yükle" butonuna basın.

Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit) veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 2.5 Ghz veya AMD Phenom II 2.6 Ghz veya daha üstü

Bellek (RAM): 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 uyumlu Ekran Kartı (AMD 5570 veya NVIDIA 450 veya Intel Integrated Graphics 530)

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 12 GB veya daha üzeri kullanılabilir alan. (Bazı kaynaklarda 17 GB olarak da belirtilmiştir)

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit) veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: 4. nesil Intel Core i5 2.5 Ghz veya AMD FX8350 4.0 Ghz veya daha üstü

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB DirectX 11 uyumlu Ekran Kartı (AMD 7970 veya NVIDIA 770 veya daha üstü)

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 12 GB veya daha üzeri kullanılabilir alan (Bazı kaynaklarda 17 GB veya 23 GB olarak da belirtilmiştir)

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

Peki siz Epic Games'in gelecek hafta ücretsiz olarak sunacağı yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Epic Games'in ilerde hangi oyunları ücretsiz olarak sunmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...