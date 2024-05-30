Şifresini Unutan Adam 11 Yıl Sonra 3 Milyon Dolarlık Bitcoin Cüzdanına Erişebildi!

On bir yıldan fazla bir süre önce 43.6 Bitcoin içeren dijital cüzdanının şifresini unutan bir adam, şimdi 3 milyon dolar değerindeki kripto parayı geri kazanmayı başardı.

İki araştırmacının yardımıyla, bu olağanüstü geri kazanma hikayesi, dijital para birimlerinin karmaşık dünyasında bir umut ışığı olarak parlıyor.

Yıllar Sonra Milyonlarca Dolar Değerindeki Bitcoin Nasıl Kurtarıldı?

Michael, 43.6 Bitcoin'i RoboForm şifre yöneticisi kullanarak oluşturduğu bir şifreyle korunan bir dijital cüzdana sakladı. Ancak, şifreyi güvenlik endişeleri nedeniyle RoboForm ile değil, TrueCrypt adlı bir araçla şifrelenmiş bir dosyada sakladı.

Dosya bozulduğunda, Michael kriptoya erişimini kaybetti ve bunu geri almak umuduyla daha önce insanların kayıp kriptolarını kurtarmasına yardımcı olan hacker ve araştırmacı Joe Grand ile temasa geçti.

Grand, RoboForm yazılımını kırmak için bir arkadaşı olan Bruno'dan yardım istedi. Michael'ın 2013'te kullandığı RoboForm sürümünü tersine mühendislik yapmak için aylar harcadılar ve bu versiyonda şifre oluşturmak için kullanılan rastgele sayı üretecinin bir kusuru olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, 2013'te Michael'ın şifre oluşturduğu tarihi tam olarak hatırlamamasına rağmen, Bitcoin'lerini 13 Nisan 2013 tarihinde cüzdanına aktardığını tespit ettiler. Belirli zaman parametrelerini test ederek, doğru şifreyi bulana kadar birçok şifre denediler sonucunda 15 Mayıs 2013 tarihinde oluşturulan bir şifreyi buldular.

Grand ve Bruno, her biri 38.000 dolar değerinde olan Bitcoin'lerin bir kısmını aldı ve Michael'a geri kalanlarına erişmek için şifreyi verdi. Michael, fiyatın 62.000 dolarlık bir coin başına yükseldiği zamanı bekledi, bir kısmını sattı ve şu anda 3 milyon dolar değerinde 30 Bitcoin'i var.