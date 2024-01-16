Bitcoin ETF Onayı Nedir? Neden Bu Kadar Önemli?
Kripto para piyasasına bomba gibi düşen ETF onayı nedir? Bitcoin ETF'si neden önemli? İşte, bilmeniz gereken tüm detaylar!
Exchange-Trader Fund tanımı ETF şeklinde kısaltılarak kullanılıyor. Kripto para piyasasını yakından takip edenler Bitcoin hakkında çıkan ETF haberlerini heyecanla izliyor.
Son zamanlarda bu konuda çıkan haberler çeşitli tartışmalara neden oldu. BTC’nin ETF onayı alıp almaması ihtimalleri üstüne çeşitli senaryolar yazıldı.
Peki, nedir bu ETF? Bitcoin ETF’si ne demek? Neden bu kadar önemli?
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Öyle bir para birimi düşünün ki, her hangi bir resmi kuruluş veya merkez bankasıyla ilgisi olmasın ama buna rağmen her yerde kullanılabilsin. Rüya gibi değil mi? Bu para birimine "Bitcoin" adı veriliyor.
Bitcoin ETF’si Nedir?
Exchange-Trader Fund’ın Türkçe karşılığına baktığımızda ‘Borsada İşlem Gören Fon’ anlamına geldiğini görüyoruz. Yani bu aslında çeşitli yatırım fonları için bir ehliyet niteliği taşıyor. ETF onayından geçen birimler artık bankalar ve borsa tarafından kabul gören bir yatırım değeri haline geliyor.
ETF pazarında trilyon dolarlar konuşuluyor. Bu pazara Bitcoin’in dahil edilmesini bekleyen kripto para yatırımcıları, onay mercii SEC’in yaptığı paylaşımları yakından takip ediyordu.
9 Ocak 2024 tarihinde önce SEC’in hesabından bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda Bitcoin ETF onayının gerçekleştiği paylaşıldı. Ardından bu hesabın hacklendiği ve duyurunun geçerli olmadığı aktarıldı.
Ertesi gün ise yapılan yeni açıklamada spot Bitcoin ETF’lerin onaylandığı paylaşıldı. ARK 21Shares, VanEck, Invesco Galaxy, Fidelity, WisdomTree, BlackRock, Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale, Valkyrie’nin yaptığı 19b-4 başvuruları onaydan geçti. Böylece belirlenen borsalarda Bitcoin ETFleri’nin açılmasına ve işlem görmesine izin verilmesine karar verildi.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi borsada satın alacağınız BTC ETFleri’nin aslında Bitcoin olmaması. Yani, kripto piyasalardaki gibi coinler arası geçiş yapabileceğiniz bir sistemden söz etmiyoruz.
BTC’de gerçekleşen fiyat değişiklikleri ile ilgili yatırım yapmanıza imkân tanıyan bir borsa senedi gibi düşünebilirsiniz. Aynı anda hem BTC ETF hem de çeşitli kurumların hisselerine borsada yatırım yapma şansınız olacak.
Bitcoin ETF’si Neden Önemli?
- Borsa yatırım fonu olarak tanımlanmış olması artık kripto piyasalarında cüzdan oluşturmadan ve yol almaya çalışmadan BTC alım satım yapabileceğiniz anlamına geliyor.
- Borsada aktif yatırım yapan firmaların yapacağı alımların Bitcoin piyasasını hareketlendirmesi ve yükselişe geçirmesi bekleniyor.
- Yatırımcıların bir kısmı bu kararı dönüm noktası olarak görüyor. Bitcoin için yapılan ‘dijital altın’ yakıştırması bu uygulama ile adeta can buluyor.
- Genel olarak kripto dünyasında olumlu karşılanan bu karar bazı risklerin de kapılarını aralıyor. Örneğin, dev yatırımcı şirketlerin BTC piyasasını büyük ölçüde ele geçirebileceği konuşuluyor.
- Yüklü yatırımların ani fiyat dalgalanmalarına sebep olması muhtemel ancak karardan sonra kripto borsasında BTC’nin değerinde çok büyük bir değişiklik yaşanmadığının da altını çizmekte fayda var.
- İlk çıkan haberle birlikte ani bir yükseliş ve ardından da hızlı bir satış yaşanmıştı. Haberin yalanlanması, gerçekleşen olaylar hakkında çıkan ‘senaryo’ dedikleri ve sonrasında nihayet duyurulan gerçek ETF onayından sonra piyasanın durgun seyrettiğini söyleyebiliriz.
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