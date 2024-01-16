Bitcoin ETF Onayı Nedir? Neden Bu Kadar Önemli?

Exchange-Trader Fund tanımı ETF şeklinde kısaltılarak kullanılıyor. Kripto para piyasasını yakından takip edenler Bitcoin hakkında çıkan ETF haberlerini heyecanla izliyor.

Son zamanlarda bu konuda çıkan haberler çeşitli tartışmalara neden oldu. BTC’nin ETF onayı alıp almaması ihtimalleri üstüne çeşitli senaryolar yazıldı.

Peki, nedir bu ETF? Bitcoin ETF’si ne demek? Neden bu kadar önemli?

Bitcoin ETF’si Nedir?

Exchange-Trader Fund’ın Türkçe karşılığına baktığımızda ‘Borsada İşlem Gören Fon’ anlamına geldiğini görüyoruz. Yani bu aslında çeşitli yatırım fonları için bir ehliyet niteliği taşıyor. ETF onayından geçen birimler artık bankalar ve borsa tarafından kabul gören bir yatırım değeri haline geliyor.

ETF pazarında trilyon dolarlar konuşuluyor. Bu pazara Bitcoin’in dahil edilmesini bekleyen kripto para yatırımcıları, onay mercii SEC’in yaptığı paylaşımları yakından takip ediyordu.

9 Ocak 2024 tarihinde önce SEC’in hesabından bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda Bitcoin ETF onayının gerçekleştiği paylaşıldı. Ardından bu hesabın hacklendiği ve duyurunun geçerli olmadığı aktarıldı.

Ertesi gün ise yapılan yeni açıklamada spot Bitcoin ETF’lerin onaylandığı paylaşıldı. ARK 21Shares, VanEck, Invesco Galaxy, Fidelity, WisdomTree, BlackRock, Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale, Valkyrie’nin yaptığı 19b-4 başvuruları onaydan geçti. Böylece belirlenen borsalarda Bitcoin ETFleri’nin açılmasına ve işlem görmesine izin verilmesine karar verildi.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi borsada satın alacağınız BTC ETFleri’nin aslında Bitcoin olmaması. Yani, kripto piyasalardaki gibi coinler arası geçiş yapabileceğiniz bir sistemden söz etmiyoruz.

BTC’de gerçekleşen fiyat değişiklikleri ile ilgili yatırım yapmanıza imkân tanıyan bir borsa senedi gibi düşünebilirsiniz. Aynı anda hem BTC ETF hem de çeşitli kurumların hisselerine borsada yatırım yapma şansınız olacak.

Bitcoin ETF’si Neden Önemli?