671 TL Değerindeki SIFU Ücretsiz Oldu!
Başarılı dövüş mekanikleriyle dikkat çeken SIFU ücretsiz olarak bağıtılmaya başlandı. İşte bedava oyunu almak için yapmanız gerekenler!
Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen Epic Games, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Başlatılan kampanya kapsamında SIFU ücretsiz oldu. Oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Epic Games, bugün (31 Aralık 2024) Steam'deki değeri 18,49 dolar (671 TL) olan popüler oyunu bedava sunuyor. Sloclap tarafından geliştirilen oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
SIFU Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Yükle" butonuna basın.
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