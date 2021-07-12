Sigara İçer Gibi Nefes Alan Dinozor Keşfedildi

Sigara içer gibi nefes alan dinozor gerçek mi? Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda keşfedilen yeni fosiller, Heterodontosaurus tucki adlı şimdiye kadar görülmemiş bir dinozoru ortaya çıkardı.

Paleontologlar kısa süre önce soyu tükenmiş bir dinozor ve nefes alma şekli hakkında çok ilginç bir şey keşfetti. Aşağıda görülen görüntü, Heterodontosaurus tucki adlı yaratığı, nefes alırken göstermekte. Araştırmacılar, Heterodontosaurus tucki'nin son derece iyi korunmuş bir fosil iskeletinde sıra dışı kaburga ve göğüs kemiği kemikleri buldular.

Yaratık hindi büyüklüğünde ornithischian türüne ait ve bitki yiyerek besleniyordu. Bilmeyenler için Ornithischianlar kuş sınıfından dinozorlardır ve ördek gagalı dinozorlar, Triceratops gibi fırfırlı dinozorlar ve Ankylosaurs gibi zırhlı dinozorlardan oluşan bir gruba bağlıdır.

Sigara içer gibi nefes alan dinozor gerçek mi?

İlk fosiller 2009 yılında Güney Afrika'nın Doğu Burnu'nda keşfedildi. Daha sonra röntgeni çekildi ve bu röntgen, bilim adamlarının iskeleti dijital olarak yeniden yapılandırmasına izin verdi.

Modeller, hayvanların yeni bir şekilde nefes almasına yardımcı olmak için kaslarla birbirine bağlanan kaburga ve kalça kemiklerine sahip önceki ornithischianlarda görülmeyen iskelet özelliklerini ortaya çıkardı. Dinozor, göğsünün ve karnının genişlemesiyle nefes alıyordu.

Heterodontosaurus tucki fosili, burundan kuyruğa yaklaşık bir metre uzunluğundaydı ve Jura döneminde (yaklaşık 200 milyon yıl önce) Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde dolaştı. Ayrıca Ornithischian grubuna dahil edilen en eski türlerden biridir.

Gruptaki en eski canlılardan biri olduğu için bilim insanlarına, ornithischianlarda ortak ancak diğer dinozorlardan farklı olan özelliklerin evrimi hakkında bazı yeni ipuçları veriyor. Ekibin keşfettiği iskelete gastralia adı veriliyor: bu tür kaburgalar modern timsahlarda, modern sürüngenlerde bulunur ve solunumda rol oynar.

Bu yaratık, ornithischianlar türünde ilk kez keşfedildi. Bilim adamları, iskeleti keşfetmeden önce, tüm ornithischianlarda gastralyanın olmadığını düşünüyordu. Ancak artık özelliklerin sonraki ornithischianlarda kaybolduğunu ve grubun ilk üyelerinin solunum için vücutlarında farklı bir sisteme sahip olduklarını biliyorlar.

Gezegenin en korkunç dinozoru bulundu

Araştırmacılar, Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlanan yeni makalede ismi Llukalkan aliocranianus isimli yeni bir dinozor keşfetti. Bu dinozorun ismi "korkuya neden olan" anlamına geliyor. Bu isim size yeterli gelmedi mi? Araştırmacılar, keşfedilen bu dinozorun T-Rex'lere göre bazı avantajlar sağlamış olabilecek kafatasları ile Arjantin'i dolaşmış ve çağının muhtemelen en büyük yırtıcıları arasında olduğunu söylüyor.