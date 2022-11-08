Signal Hikayeler Özelliğine Kavuştu

Signal, Hikayeler özelliğine sahip oldu. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden metin, fotoğraf ya da video paylaşabilecek. Yapılan paylaşımlar, tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi bir süre sonra otomatik olarak silinecek.

İlk olarak Snapchat tarafından sunulan Hikayeler özelliği, daha sonra Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına eklendi. Söz konusu özellik, sosyal medya hizmetlerinin yanı sıra WhatsApp Messenger gibi bazı anlık mesajlaşma uygulamalarına da dahil edildi.

Signal Hikayeler Özelliğini Sundu

Kullanıcılar tarafından gün içerisinde yoğun olarak kullanılan özellik, bir platforma daha eklendi. Gizlilik ve güvenlik konuları ile ön plana çıkan anlık mesajlaşma hizmeti Signall, söz konusu özelliği kullanıma sundu.

Uygulama üzerinden paylaşılan görseller, metinler ve videolar, 24 saatin ardından otomatik olarak silinecek. Signal'in yeni özelliği, ilk olarak geçtiğimiz ay Signal topluluk forumunda duyurulmuştu ve beta test sürecinde bazı kullanıcılara sunulmuştu.

Signal kullanıcıları uygulamanın ayarlar sayfasında konumlanan Hikayeler bölümünü görüntüleyerek paylaşımların kimler tarafından görülebileceğini belirleyebilecek. Hikayeler, aile üyeleri ya da iş arkadaşları gibi belirli gruplarla sınırlandırılabilecek.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasındaki yerleşik tüm özellikler gibi Hikayeler özelliği de uçtan uca şifreleme teknolojisini destekliyor. Bu, görüntülemesini istemediğiniz kişilerin paylaşımlarınıza erişemeyeceği anlamına geliyor.

Hikayeler her ne kadar 24 saatin sonunda otomatik olarak silinse de bu süreden önce de manuel olarak kaldırılabilecek. Bunun için kullanıcının birkaç işlem uygulaması gerekecek. İşlem tamamlandığı takdirde paylaşım silinecek.

Ayarlar sayfasında yer alan Hikayeler bölümüne girerek özelliği devre dışı bırakabilme imkanına da sahipsiniz. Eğer Hikayeler özelliğini kullanmak istemiyorsanız söz konu adımları uygulayarak kapatabilirsiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasına gelen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mesajlaşma uygulamasında Hikayeler özelliğine ihtiyaç var mıydı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.