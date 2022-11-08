Twitter Alternatifi Mastodon Rekor Kullanıcı Sayısına Ulaştı

Elon Musk'ı Twitter'ı satın alması sonrasında pek çok değişikliği beraberinde getirdi. Twitter kullanıcıları, bu değişiklikleri mantıklı bulan ve bulmayanlar olarak âdeta ikiye bölündü. Bunun üzerine bazı kullanıcılar yeni uygulama arayışlarına başladı. Bunlardan birisi olan ve son dönemde kullanıcıların popülaritesini kazanan Mastodon rekordan rekora koşuyor.

Mastodon en son, Twitter'ın satın alındığı hafta hem iOS hem de Android platformunda bir günde 34.000 indirmeye ulaştı ve kendi günlük indirme rekorunu kırdı. Kısa sürede giderek rağbet görmeye devam eden platform özellikle bu hafta kullanıcıların ana odağı hâline geldi. An itibariyle platform, 1 milyon indirmeyi aşmış durumda.

Mastodon'u Twitter'dan Ayıran Önemli Bir Etken Var

Mastodon temel hâliyle Twitter'a oldukça benzer bir sosyal medya platformu. Kullanıcılarla tıpkı Twitter'da olduğu gibi etkileşim hâlinde olabiliyor ve paylaşımları paylaşabiliyorsunuz. Mastodon'un Twitter'a kıyasla en büyük farkı ise denetleme politikalarında ortaya çıkıyor.

Her bölgenin, yer yer bazı ülkelerin kendi din, dil ve temasına bağlı kalınması için kendine özgü sunucuları var ve bu sunucuların kendi özelinde denetleme politikaları bulunuyor. Bu kimi kullanıcılara mantıklı görünebiliyorken kimi kullanıcıları rahatsız edebiliyor ancak nesnel olarak kabul etmemiz gereken gerçek şu ki Mastodon şu anda Twitter kullanıcılarının ana odağı durumunda ve her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Peki siz Mastodon'a bir şans vermeyi düşünüyor musunuz? Veya başka kullandığınız sosyal medya platformu var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.