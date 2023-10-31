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Signal

Signal

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 2,987
  • DOSYA BOYUTU 58 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Open Whisper Systems
  • İndir

Kullanıcıların gizliliği için tasarlanan Signal, açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Yiğit Ekim Demir
Yiğit Ekim Demir -

Bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal, gizlilik odaklıdır ve açık kaynak yapısına sahiptir. Uçtan uca şifrelenmesi ve asla kullanıcıların verilerini toplamaması sayesinde, kullanıcılar tarafından güvenilir bir mesajlaşma uygulamaları arasında yer alır. Tamamen ücretsiz olarak kullanabildiğiniz Signal'da, metinleri, sesli mesajları, videoları, fotoğrafları ve daha bir çok şeyi ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

40 kişiye kadar olan sohbet grupları kurarak, grup görüşmeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, arkadaşlarınızı sesli olarak arayın ve şifrelenmiş yapısı sayesinde kendinizi güvende hissedin.

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Uygulama üzerinden diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi 24 saat sonra kaybolan hikayeler paylaşabilirsiniz. Resim, metin, video veya diğer içeriklerinizi paylaşın ve hikayenizi kimlerin görebileceğine karar verin. Kullanıcıların gizliliği için tasarlalan bu uygulama, sizin hakkınızda hiçbir bilgiye sahip değil. Açık kaynak protokolü de, mesajları okuyamayacağı ve aramaları dinleyemeyeceği şekilde ayarlanmış

Siz de gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, Signal indirin ve açık kaynak protokolüne sahip olan bu uygulamayı deneyimleyin

Signal Özellikleri

  • Kendinizi tamamen gizli hissedin ve arkadaşlarınızla sohbet edin.
  • Gruplar kurarak, grup sohbetleri yapın.
  • Metinleri, sesli mesajları, fotoğrafları, videoları ve aklınıza gelen her şeyi ücretsiz gönderin.
  • 24 sat sonra kaybolan mesajlar gönderin ve hikayeler paylaşın.
  • Arkadaşlarınızla sesli olarak sohbet edin.

 