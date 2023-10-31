Kullanıcıların gizliliği için tasarlanan Signal, açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Yiğit Ekim Demir - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal, gizlilik odaklıdır ve açık kaynak yapısına sahiptir. Uçtan uca şifrelenmesi ve asla kullanıcıların verilerini toplamaması sayesinde, kullanıcılar tarafından güvenilir bir mesajlaşma uygulamaları arasında yer alır. Tamamen ücretsiz olarak kullanabildiğiniz Signal'da, metinleri, sesli mesajları, videoları, fotoğrafları ve daha bir çok şeyi ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

40 kişiye kadar olan sohbet grupları kurarak, grup görüşmeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, arkadaşlarınızı sesli olarak arayın ve şifrelenmiş yapısı sayesinde kendinizi güvende hissedin.

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Uygulama üzerinden diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi 24 saat sonra kaybolan hikayeler paylaşabilirsiniz. Resim, metin, video veya diğer içeriklerinizi paylaşın ve hikayenizi kimlerin görebileceğine karar verin. Kullanıcıların gizliliği için tasarlalan bu uygulama, sizin hakkınızda hiçbir bilgiye sahip değil. Açık kaynak protokolü de, mesajları okuyamayacağı ve aramaları dinleyemeyeceği şekilde ayarlanmış

Siz de gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, Signal indirin ve açık kaynak protokolüne sahip olan bu uygulamayı deneyimleyin

Signal Özellikleri