Signal
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,987
- DOSYA BOYUTU 58 MB
- Üretici Open Whisper Systems
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Kullanıcıların gizliliği için tasarlanan Signal, açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal, gizlilik odaklıdır ve açık kaynak yapısına sahiptir. Uçtan uca şifrelenmesi ve asla kullanıcıların verilerini toplamaması sayesinde, kullanıcılar tarafından güvenilir bir mesajlaşma uygulamaları arasında yer alır. Tamamen ücretsiz olarak kullanabildiğiniz Signal'da, metinleri, sesli mesajları, videoları, fotoğrafları ve daha bir çok şeyi ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.
40 kişiye kadar olan sohbet grupları kurarak, grup görüşmeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, arkadaşlarınızı sesli olarak arayın ve şifrelenmiş yapısı sayesinde kendinizi güvende hissedin.
Signal İndir
Uygulama üzerinden diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi 24 saat sonra kaybolan hikayeler paylaşabilirsiniz. Resim, metin, video veya diğer içeriklerinizi paylaşın ve hikayenizi kimlerin görebileceğine karar verin. Kullanıcıların gizliliği için tasarlalan bu uygulama, sizin hakkınızda hiçbir bilgiye sahip değil. Açık kaynak protokolü de, mesajları okuyamayacağı ve aramaları dinleyemeyeceği şekilde ayarlanmış
Siz de gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, Signal indirin ve açık kaynak protokolüne sahip olan bu uygulamayı deneyimleyin
Signal Özellikleri
- Kendinizi tamamen gizli hissedin ve arkadaşlarınızla sohbet edin.
- Gruplar kurarak, grup sohbetleri yapın.
- Metinleri, sesli mesajları, fotoğrafları, videoları ve aklınıza gelen her şeyi ücretsiz gönderin.
- 24 sat sonra kaybolan mesajlar gönderin ve hikayeler paylaşın.
- Arkadaşlarınızla sesli olarak sohbet edin.
Signal
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 393
- DOSYA BOYUTU 8.7 MB
- Üretici Open Whisper Systems
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Signal isimli bu uygulamayı kullanarak telefon görüşmelerinizi tamamen güvene alabilirsiniz ve dinlenme riskini sıfıra indirebilirsiniz.
Signal güvenliğine önem veren kullanıcıların dikaktini çekecek türden bir uygulama. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu uygulama ile telefon görüşmelerinizi tamamen güvene alabilirsiniz. Signal kullanıcıların yaptıkları telefon görüşmelerinin tamamen özel kalmasını ve üçüncü şahıslar tarafından takip edilmesini engelliyor.
Uygulamanın özellikleri;
- Normalde kullandığınız telefon numarasın üzerinden tamamen şifrelenmiş görüşmeler gerçekleştiriyor
- Görüşme tamamen şifrelenmiş olsa da herhangi bir takılma veya probleme yol açmadan çalışıyor
- Tamamen ücretsiz ve açık kaynak üzerine kurulu bir yapıya sahip
- WiFi veya 3G üzerinden çalışıyor, tarifenizin dakikalarından düşmüyor
Uygulamayı açtıktan sonra önünüze rehberiniz çıkacak. Buradan görüşmek istediğiniz numarayı seçip güvenli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Eğer kendinizi güvende hissetmiyorsanız ve bu duruma ücretsiz bir çözüm arıyorsanız Signal’i kullanmanızı öneriyorum.