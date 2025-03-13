10 Sene Bekledik! Sihirli Annem Aynı Kadroyla Geri Dönüyor

Çocukluğumuzun en efsane dizilerinden Sihirli Annem, 10 yıllık aradan sonra geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sihirli Annem, İnci Türkay'ın başrol oynadığı bir proje olarak Beyaz Perde'ye uyarlanıyor.

İnci Türkay (dizide Betüş) yıllardır Londra'da yaşıyor. O zamandan beri projelerine ara vermişti. Şimdi efsane proje için geri dönüyor. Sadece o da değil;

Şahap Sayılgan

Nevra Serezli

Gül Onat

Ayşen İnci

Süeda Çil

Jess Molho

Tiraje Başaran

Damla Ersubaşı

Jennifer Boyner

Gizem Güven

Zeynep Özkaya

gibi diğer isimler de geri dönecek. Yani 10 yıl sonra aynı kadro, dizinin uyarlamasıyla karşımıza çıkıyor.

Sihirli Annem Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Dizinin finalinde Betüş ve ailesi mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyordu. Yeni filmde hangi konu üzerinde durulacağı henüz belli değil. Filmin çekimleri henüz başlamadı ama ekibin yakın zamanda sete çıkacağı biliniyor.

Her şey beklendiği gibi giderse 2025'in sonlarına veya 2026'nın ortalarına doğru vizyona girmesi muhtemel.

Ne düşünüyorsunuz? Sihirli Annem filmi için heyecanlı mısınız? Sizce eski atmosfer korunur mu? Yorumlarda buluşalım.