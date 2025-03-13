10 Sene Bekledik! Sihirli Annem Aynı Kadroyla Geri Dönüyor
Bir döneme damga vuran, 2003-2012 yılları arasında ekranlara gelen ve hafızalardan silinmeyen dizi, bu kez beyazperdede büyüsünü konuşturacak.
Çocukluğumuzun en efsane dizilerinden Sihirli Annem, 10 yıllık aradan sonra geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sihirli Annem, İnci Türkay'ın başrol oynadığı bir proje olarak Beyaz Perde'ye uyarlanıyor.
İnci Türkay (dizide Betüş) yıllardır Londra'da yaşıyor. O zamandan beri projelerine ara vermişti. Şimdi efsane proje için geri dönüyor. Sadece o da değil;
- Şahap Sayılgan
- Nevra Serezli
- Gül Onat
- Ayşen İnci
- Süeda Çil
- Jess Molho
- Tiraje Başaran
- Damla Ersubaşı
- Jennifer Boyner
- Gizem Güven
- Zeynep Özkaya
gibi diğer isimler de geri dönecek. Yani 10 yıl sonra aynı kadro, dizinin uyarlamasıyla karşımıza çıkıyor.
Sihirli Annem Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?
Dizinin finalinde Betüş ve ailesi mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyordu. Yeni filmde hangi konu üzerinde durulacağı henüz belli değil. Filmin çekimleri henüz başlamadı ama ekibin yakın zamanda sete çıkacağı biliniyor.
Her şey beklendiği gibi giderse 2025'in sonlarına veya 2026'nın ortalarına doğru vizyona girmesi muhtemel.
Ne düşünüyorsunuz? Sihirli Annem filmi için heyecanlı mısınız? Sizce eski atmosfer korunur mu? Yorumlarda buluşalım.
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