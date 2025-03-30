Teyzeler Çok Mutlu Olacak: WhatsApp'a Beklenen Özellik Geliyor!

WhatsApp için beklenen özellik nihayet sunuluyor diyebiliriz. Uzun zamandır Facebook ve Instagram gibi diğer Meta platformlarında bulunan hikaye özelliği artık WhatsApp durumlarına da geliyor. Buna göre kullanıcılar WhatsApp durumlarına kısa müzik ekleyebilecekler. Peki bu özellik ne zaman kullanıma sunulacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Teyzeler Çok Mutlu Olacak: WhatsApp Durumlarına Müzik Ekleme Özelliği Geliyor!

Günümüzde genç kesim tarafından WhatsApp durumları pek fazla kullanılmıyor. Ancak yaşlılar ve özelliklere de teyzelerimiz tarafından durum özelliği aktif olarak kullanılmakta. Kimi zaman evde yaptıkları lezzetli tatlıları kimi zamansa kıskanç akrabaları çatlatmak için paylaşılan durumlara müzik ekleme özelliği de sonunda kullanıma sunuluyor. Özellik aslında Facebook ve Instagram hikayelerine müzik eklemek ile tamamen aynı.

Bildiğiniz üzere Facebook ve Instagram hikayelerine uzun zamandır müzik ekleme özelliği geldi. Spotify ile birlikte çalışan bu özellik sayesinde hikayelerimize anlamlı müzikler ekleyebiliyor, onları daha ilgi çekici bir hale getirebiliyoruz. Özellik uzun zamandır bahsi geçen platformlarda yer almasına rağmen WhatsApp durumların eklenmemişti. Konuyla ilgili olarak Meta gerekli güncellemeyi yayınladı.

WhatsApp Duruma Müzik Ekleme Adımları

WhatsApp uygulamasını açın.

uygulamasını açın. "Güncellemeler" sekmesini görüntüleyin.

"Durum" bölümüne dokunun.

Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin.

Ekranın üstündeki şarkı simgesine basın.

Şarkı listesi açılacak.

Listeden bir şarkı seçin.

Listede istediğiniz şarkı yoksa arama işlevini kullanın.

Durumda çalmasını istediğiniz 15 saniyelik kısmı belirleyin.

"Bitti" butonuna basın.

Durum paylaşma ekranı açılacak.

İsterseniz paylaşacağınız durumu düzenleyebilirsiniz.

Yeşil renkli paylaş butonuna bastığınız takdirde müzikli WhatsApp durumu yayınlanacaktır.

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