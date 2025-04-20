Silahlı İlk Yerli Türk Robotu: SARBOT Sahaya İniyor!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında sıra robotlara geldi. İnsansız hava araçları ve kara sistemlerinde elde edilen başarının ardından silahlı robot sistemleri ile kara güvenliğinde çağ atlanıyor. Bu konuda Sarsılmaz tarafından geliştirilen SARBOT ile en zorlu arazilerde bile üstün savunma yetkinlikleri elde ediliyor. Peki Sarsılmaz SARBOT özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Silahlı Robot SARBOT Sahnede!

Türk savunma sanayiinde ezber bozan bir hamle daha sahneye çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, silahlı, dört ayaklı robot sistemi SARBOT, geleceğin sahadaki aktörlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Sarsılmaz tarafından geliştirilen bu özel sistem, özellikle zorlu ve riskli görevler için tasarlandı. Gözetleme, devriye, nöbet, hatta doğrudan müdahale artık insansız ama tam isabetle yapılabilecek.

SARBOT’un en dikkat çeken yönü, klasik tekerlekli robotlardan farklı olarak dört bacaklı yapıya sahip olması. Bu sayede kayalık, engebeli, bozuk veya bilinmeyen arazilerde bile rahatlıkla ilerleyebiliyor. Özellikle askerlerin girmesinin tehlikeli olduğu bölgelerde devreye giren SARBOT, hem gözetleme hem de gerektiğinde müdahale edebilme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Üzerinde yer alan SAR 109T otomatik tabanca ile hareket halindeyken dahi hedefe kilitlenebiliyor.

Gelişmiş yapay zekâ algoritmaları, LIDAR ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ile donatılan SARBOT, çevresini üç boyutlu olarak tarayabiliyor. Bu sayede hem kendi güzergâhını belirliyor hem de anlık tehdit analizi yaparak kritik kararlar alabiliyor. Robot, ister uzaktan komutayla ister tamamen otonom olarak görevini tamamlayabiliyor. Kontrol sistemlerinin askeri sahada test edildiği ve yüksek başarı oranı yakaladığı bildiriliyor.

Yerlilik oranı şimdilik yüzde 75 seviyelerinde olsa da, kısa vadede bu oranın yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor. SARBOT’un ilerleyen süreçte farklı görev tanımlarıyla donatılmış yeni varyantlarının da geliştirilmesi planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi için geri sayım başladı.

Savunma teknolojileri artık sadece tanklar, tüfekler ya da insansız hava araçlarından ibaret değil. Kara sahasında devriye gezen, düşmanı tespit eden ve gerektiğinde müdahale eden akıllı robot sistemler de artık oyunun bir parçası. SARBOT ise bu yeni dönemin Türkiye'deki öncüsü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...