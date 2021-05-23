Silahlı İnsansız Kara Aracı Barkan Göreve Hazır: İşte Robot Asker

Havelsan'dan silahlı insansız kara aracı geliyor. Savunma ve saldırı için "dijital birlik" hedefiyle üretilen yerli silahlı insansız kara aracı Barkan, önümüzdeki dönemde kullanıma hazır hale getirilecek. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, yerli araçla ilgili detaylara değindi.

Robotik ve otonom teknolojiler alanında AR-GE çalışmalarına hız katan HAVELSAN, silahlı insansız kara aracı Barkan'ı bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. "Dijtal birlik" konsepti kapsamında geliştirilen robotik asker; askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi görevini üstlenecek.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz tarafından yapılan açıklamaya göre Barkan, silahlı insansız görevlerde keşif ve gözetleme işlerini yürütecek. "Çalışmamız sadece araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek. Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek" dedi.

Havelsan'dan silahlı insansız kara aracı

Hava ve kara araçlarında ortak misyonlar yürütebileceklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı, Barkan'ın BAHA ismi verilen bulut altı insansız hava aracıyla birlikte kullanılma fırsatına sahip olduğunu söyledi. 500 kilogram civarında ağırlığa sahip olmasıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf birinci seviye kategorisine dahil edilecek.

Çalışmalarını Barkan'dan sonra ağır sınıf diye tabir edilen özellikle otonom ve robotik insansız kara araçlarına yönelttiklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıç noktasındaki hedefimiz, platform bağımsız olarak, platformları farklı üreticilerimiz geliştirebilirler, bunlara akıl katabilmek, geliştirdiğimiz sürü algoritmalarıyla bu platformlarımızın ortak görev yapmasını sağlamak, müşterek harekatı desteklemek. Gerektiğinde insansız hava ve kara aracı, ilerde insansız deniz araçlarıyla beraber görev planlamasını ortak yapıp, görev paylaşımıyla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarımızın sahadaki desteklerinin ya da varlıklarının etkinliğini artırabilmek istiyoruz. İlave diğer dronelerle beraber ortak görev yapabilecek, görev paylaşımı yapabilecek, bunlara akıl katarak sürü görevinde bulunabilecek yapıya ulaşmış durumdayız."

Barkan'ın ilk saha testlerine önümüzdeki temmuz ve ağustos aylarında başlayacaklarını dile getiren Solmaz, araçlara birtakım modifikasyonlar olacağını da ekledi. "Bu yılın sonuna doğru araçlarımızı artık sahada görebilmek ve bu araçlarımızı özellikle bulut altı insansız hava araçlarıyla destekleyip ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermek istiyoruz" dedi.