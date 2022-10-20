Silent Hill 2 Remake Duyuruldu

Silent Hill, bir dönemin çocuklarının rüyalarına dahi girebilen derin ve gerilim dolu evreniyle tüm zamanların en sevilen korku oyunu serilerinden biri olarak biliniyor. Konami'nin en başarılı yapımlarından olan Silent Hill serisinden uzun süre sonra yeni oyun duyurusu sonunda geldi.

Bugün yayınlanan bir tanıtım videosunda serinin başarılı oyunlarından olan Silent Hill 2 için bir Remake oyunun yapılacağı açıklandı.

İşte Silent Hill 2 Remake Tanıtım Videosu

Yeni çıkarılacak oyun bir yeniden yapım yani Remake olacak. Konami tarafından Unreal Engine üzerinde geliştirilmeye başlanan oyun Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 yeniden yapımlarıyla büyük paralellik gösterecek. Öte yandan yeni Silent Hill oyunuyla alakalı en ilginç gelişmeyse oyunun Playstation 5'e özel olarak çıkması oldu. Yani Silent Hill 2, en azından ilk 12 ay boyunca PC, Xbox ve diğer platformları kullanan oyuncular tarafından oynanamayacak.

Eski oyunların tecrübesini taşıyan Masahiro Ito ve Akira Yamaoka projede yer alacak. Özellikle yaratık dizaynı ve müziklerden sorumlu olacak ikilinin eski Silent Hill ruhunu yeniden canlandırabileceği düşünülüyor. Oyunun yapımından ise Medium eseriyle ünlenen Bloober Team sorumlu olacak.