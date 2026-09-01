Çok Sürükleyici Hayatta Kalma Oyunu İndirimde! Fiyatı Yüzde 70 Düştü

Hayatta kalma oyunlarını seven oyuncuları memnun edecek yeni bir kampanya başladı. Bu kapsamda Steam’de Sons of the Forest'in fiyatında indirim yapıldı. Peki, yapımın indirimli fiyatı ne kadar ve kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen ayrıntılar!

Sons Of The Forest Steam'de Ne Kadar Oldu?

Sons of the Forest için yüzde 70'lik bir indirim kampanyası söz konusu. Bu indirimlerle birlikte yapımın fiyat etiketi 14,99 dolardan (723 TL) 4,49 dolara (216 TL) kadar düştü. Bunun yanında indirimlerin 7 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtelim. Yani yapımı satın almak için önünüzde altı günlük bir süre var.

Sons Of The Forest PlayStation ve Xbox'ta Satılıyor mu?

Maalesef Sons of the Forest şu anda PlayStation ve Xbox platformlarında satışa sunulmuyor. Oyun Şubat 2023’te Steam üzerinden erken erişime açıldı ve tam sürümü ise Şubat 2024’te piyasaya sürüldü. Kısacası yapıma şu an yalnızca Steam aracılığıyla erişebiliyorsunuz.

Sons Of The Forest Nasıl Bir Oyun?

Sons of the Forest, Endnight Games tarafından geliştirilen birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu. Yapımda kayıp bir milyarderi bulmak için ıssız bir adaya gönderiliyorsunuz. Ancak helikopterinizin düşmesiyle kendinizi kısa sürede yamyamlarla dolu ve tabiri caizse tehlikelerle örülü vahşi bir ortamda buluyorsunuz. Buradaki asıl amacınız kendiniz geliştirmek ve hayatta kalmak.

Sons Of The Forest Sistem Gereksinimleri Neler?

Sons Of The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Sürüm 11

Sons Of The Forest Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Sons of the Forest, ilk çıktığında satın alıp oynadığım bir yapım. Hayatta kalma oyunlarını sevdiğim için oyundan oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. İmkanınız varsa hazır indirimdeyken satın alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Saatlerinizi harcayabileceğiniz sürükleyici bir hayatta kalma oyunu olduğunu düşünüyorum.