Silent Hill: Ascension'ın Çıkış Fragmanı Yayınlandı!
Silent Hill: Ascension'ın çıkış fragmanı yayınlandı. Oyunun interaktif bir dizi şeklinde piyasaya çıkacak olması heyecan yarattı. İşte ayrıntılar!
Hatırlarsanız oyun geliştiricisi Konami, geçtiğimiz sene korku oyunu serisi Silent Hill’e özel bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikte Silent Hill: Ascension'dan ve diğer yapımlardan bahsetmişti.
Silent Hill: Ascension, serideki diğer oyunlardan çok daha farklı bir şekilde piyasaya sürülecek. Çünkü oyuncular veya seyirciler, hikâyenin gidişatına etki edebilecek. İşte haberimizin devamı...
İnteraktif Bir Dizi Olacak!
Genvid Entertainment ve Konami tarafından piyasaya sürülecek olan Silent Hill: Ascension'ın çıkış fragmanı yayınlandı. Fragmanda serinin ilham verici korku ögeleri ve hikâye akışı oldukça ilgi çekti.
Silent Hill: Ascension ile ilgili yapılan açıklamaya göre yapımı bir oyundan ziyade interaktif bir dizi olarak ele almak daha iyi olacak. Çünkü oyuncular (seyirciler de denebilir), hikâyenin gidişatını kendileri belirleyecek.
Oyuncular, Silent Hill: Ascension'ın günlük canlı hikâyelerini etkileşimde bulunarak belirleyebilecek. Karakterlerin eylemlerini ve hareketlerini hayal güçlerine göre şekillendirebilecek. Yapımın ilk bölümü 1 Kasım 2023 Çarşamba günü çıkacak.
Haftalık paket bölümler PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerindeki Sony Pictures Core uygulamasından, Bravia Core uygulamasından ve seçili Xperia akıllı telefonlarındaki Xperia uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
SILENT HILL 2 Remake Çıkış Tarihi Yakında Duyurulabilir!
KONAMI'nin yıllardır süregelen söylentileri doğrulayarak SILENT HILL 2 remake'in gerçekten de yapım aşamasında olduğunu açıklamasından bu yana, hayranlar bir kez daha baş karakter James Sunderland'in yerine geçebilecekleri ve ölen eşi Mary'den bir mektup aldıktan sonra aynı adı taşıyan kasabaya geri dönebilecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorlar.
Peki siz fragmanı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.
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