Hatırlarsanız oyun geliştiricisi Konami, geçtiğimiz sene korku oyunu serisi Silent Hill’e özel bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikte Silent Hill: Ascension'dan ve diğer yapımlardan bahsetmişti.

Silent Hill: Ascension, serideki diğer oyunlardan çok daha farklı bir şekilde piyasaya sürülecek. Çünkü oyuncular veya seyirciler, hikâyenin gidişatına etki edebilecek. İşte haberimizin devamı...

İnteraktif Bir Dizi Olacak!

Genvid Entertainment ve Konami tarafından piyasaya sürülecek olan Silent Hill: Ascension'ın çıkış fragmanı yayınlandı. Fragmanda serinin ilham verici korku ögeleri ve hikâye akışı oldukça ilgi çekti.

Silent Hill: Ascension ile ilgili yapılan açıklamaya göre yapımı bir oyundan ziyade interaktif bir dizi olarak ele almak daha iyi olacak. Çünkü oyuncular (seyirciler de denebilir), hikâyenin gidişatını kendileri belirleyecek.

Oyuncular, Silent Hill: Ascension'ın günlük canlı hikâyelerini etkileşimde bulunarak belirleyebilecek. Karakterlerin eylemlerini ve hareketlerini hayal güçlerine göre şekillendirebilecek. Yapımın ilk bölümü 1 Kasım 2023 Çarşamba günü çıkacak.

Haftalık paket bölümler PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerindeki Sony Pictures Core uygulamasından, Bravia Core uygulamasından ve seçili Xperia akıllı telefonlarındaki Xperia uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Peki siz fragmanı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.