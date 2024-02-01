Silent Hill: The Short Message Oyunu Ücretsiz Olarak Sunuldu (Video)

Daha önce hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkan Silent Hill: The Short Message isimli oyun State of Play etkinliğinde duyuruldu ve 1 Şubat 2024 itibarıyla PlayStation 5 oyuncuları için ücretsiz olarak sunuldu.

Silent Hill: The Short Message Ücretsiz Olarak Oynanabiliyor

Sony tarafından düzenlenen State of Play etkinliğinde Silent Hill serisini seven oyunculara sürpriz yapıldı. Etkinlikte Silent Hill: The Short Message olarak isimlendirilen yeni bir oyun duyuruldu. Yapılan duyurudan saatler sonra oyun ücretsiz olarak çıktı.

PlayStation 5 için geliştirilen yeni Silent Hill oyunu şu anda PS Store üzerinden indirilebiliyor. PlayStation mağazasında oyun 5 üzerinden 4,51 puana sahip. Oyuna dair ayrıca bir fragman da yayımlandı.

Silent Hill: The Short Message Konusu

Anita, Maya isimli arkadaşından gelen mesajlar sonrasında kendisini bir apartmanda bulur. Anita, apartmanın içerisinde ilginç mekânların yanı sıra canavarlarla karşılaşır. Maya'nın mesajında ise "Onu bulana kadar gidemezsin" yer alır. Peki, Anita'nın neyi bulması gerekiyor?

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