Simit Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor: İşte Yeni Fiyatlandırmalar!

Seçim öncesinde simitlere yapılan zam geri alınmıştı. Ancak bu zam geri getiriliyor. İşletmeler şu anda %1 KDV ile satış yaptıkları ürünler için %10 KDV uygulamaya başlayacaklarından, bu ürünlerin fiyatlarında %9 ila %10 arasında bir artış olabilir.

Normalde müşteriler fırından ürün alıp gittiklerinde %1, aldıkları yerde oturup tüketirlerse %10 KDV uygulanıyordu. Fakat yeni uygulamaya göre artık paket servis, direkt alıp gitmek gibi satışlarda da müşterilere %10 KDV uygulanacak.

İşletmeler KDV Karmaşasını Fırsata mı Çeviriyor?

Pastane ve kafe gibi işletmelerin, hem market tarzında satış yapmarak hem de müşterilere oturarak hizmet sunarak KDV kaosunu bir fırsat olarak kullandıkları tahmin ediliyor.

Maliyeciler, bazı işletmelerin hem %1 KDV'ye sahip simitleri hem de %10 KDV'ye tabi olan kolayı satarken hepsine %1 KDV'li fiş kestiğini ve bazılarının da masada sunulan ürünleri ayaktan satılmış gibi göstererek %1 KDV uyguladığını belirtiyor. Bu durumun ciddi vergi kaçağına neden olabileceğini vurguluyorlar.