ÖSYM Başkanı Açıkladı: Sınavlar İçin Yapay Zeka ile Soru Üretilecek!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu sene yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sınava girecek olan adaylar için en verimli yöntemi sağlamanın, yerleştirmeyi yapmanın ve adaylara uygun koşulları sağlamanın amaçlandığını aktardı.

Merkez çalışanları ve koordinatörlüklerde görevli personel bir araya geliyor, çalışma ve proje detayları da ÖSYM Başkanı Ersoy'a aktarılıyor. Bu sayede uygulanan sınavlarda saha durumunu en iyi bilen koordinatörlerden alınan bildirimler ve raporlar doğrultusunda daha sağlıklı bir yöntem belirleme imkanı bulunduğu yönünde bir açıklama yapıldı.

Sınavlarda Yapay Zeka Kullanılacak

ÖSYM uygulamalarının hemen hepsinde yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmak isteyen Ersoy şu şekilde açıklama yaptı:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

Bayram Ali Ersoy aynı zamanda elektronik sınav olarak düzenlenen yabancı dil sınavlarına iki yeni sınavın eklendiğini söyledi. Artık STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı da dijital ortamda gerçekleşecek.

Dijital sınavlar için yapılan açıklama ise şu şekilde: "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak."