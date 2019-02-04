Sineklerden Korunmanın En Etkili Yolu Binlerce Yıl Önce Bulunmuş

Afrika, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kuzey Amerika’da yaşayan bazı kabileler, binlerce yıldır vücutlarını boyuyorlardı. Yapılan yeni bilimsel araştırmalardan bir tanesi, vücut boyama ritüelinin altında sinek ısırıklarının olduğunu ortaya çıkardı. Böylece sineklerden korunmanın en en etkili yolunun binlerce yıl önce keşfedilmiş olduğu belirlendi.

Günümüzde dahi devam eden vücut boyama etkinliği dünyanın dört bir yanında yaşayan ve birbirlerinden habersiz kabileler tarafından uygulanıyordu. Çıplak tene ya da vücudun tamamen kahverengi gibi koyu renklere boyanmasının ardından boyanın üstüne beyaz çizgiler çekmek yoluyla uygulanan vücut boyama ritüelinin, çok farklı anlamlara geldiği biliniyordu. Oldukça çeşitli olan desenler ve boyama şekilleri, sadece güzellik kattığı için yapılabildiği gibi duygusal ifade ve kişisel kimliğin belirlenmesi adına da kullanılıyordu.

Tüm bu sosyokültürel altyapıya rağmen vücutlarını boyayan kabilelerin birçoğunun bol miktarda yaban sineği popülasyonu bulunan bölgelerde ikamet ettikleri de bilinenler arasındaydı. At sineği, çeçe sineği ve kara sinek gibi birçok farklı sinek türüyle karşı karşıya kalan kabilelerin, vücutlarını sineklerden korumak için boyama işlemi yaptıkları belirlendi.

At sineklerinin vücutları koyu olan memelilere saldırdıkları daha önce biliniyordu. Hatta bu sinekler, vücut rengi koyulaştıkça daha da saldırganlaşıyorlar, vücut rengindeki heterojenlik artarsa saldırma oranları düşüyordu. Üzerinde çok sayıda çizgi barındıran hayvanlar, diğer hayvanlara göre daha az at sineği çekiyorlardı. Yani bir zebra normal bir ata göre üzerindeki çizgiler sebebiyle daha az sineklerle meşgul oluyordu.

“Vücut boyama, insanlar giyinmeye başlamadan çok önce ortaya çıktı” diyen araştırmanın ortak yazarlarından Lund Üniversitesinden Susanne Åkesson, “Neandertallerin yaşadığı mağaralarda, vücudun sarı toprak ya da buna benzer şeylerle boyanmasını öneren duvar resimleri ve arkeolojik kalıntılar dahi var” açıklamasını yaptı.

Profesör Åkesson ve meslektaşları, zebra çizgileri ile geleneksel vücut boyasının parlak çizgileri arasındaki benzerlik nedeniyle, vücut boyalarının avantajlı bir etkiye sahip olduğunu ve insanları kan emici böceklerin saldırılarına karşı görsel olarak koruduğunu varsaydılar. Araştırmaları için üç farklı insan bedenini boyayan bilim insanları, vücutlarını çizgilerle boyayan insanların daha az sinek saldırısına uğradıklarını keşfettiler ve sineklerden korunmanın en etkili yollarından birinin on binlerce yıl önce bulunmuş olduğunu gördüler. Araştırmanın tamamını okumak için ise bu adresi ziyaret edebilirsiniz.