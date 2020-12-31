Sinemalar Ne Zaman Açılacak? Sinemaların Açılış Tarihi Ertelendi

Sinemalar ne zaman açılacak? Film severlerin bir süredir uzak kaldığı beyaz perde hakkında karar verildi. Sinemaların 1 Ocak'ta açılması beklenmekteydi ancak sinemaların açılış tarihi ertelendi. Merak edilen detaylar haberimizde.

Sinemaların Açılış Tarihi Değişti: Sinemalar Ne Zaman Açılacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan sinemalar hakkında yeni karar verildi. Sinemaların açılış tarihi sektörün talebi üzerine 1 Mart'a ertelendi.

Sozcu'nün aktardığı habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Sinema sektörünün talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatıldı."

Yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere sinemalar 1 Mart 2021 tarihine kadar kapalı kalacak. 1 Mart 2021'de sinemaların kesin olarak açılıp açılmayacağı da yine salgının seyrine göre değişebilir.

Sinemalarda Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Neler?

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde biletleme işlemlerinin çevrimiçi ortamda yapılacak.

Salon kapasitesinin yüzde 60'ı aşmayacağı, salon klimalarının çalıştırılmayacağı açıklandı.

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilecek, içeride de takılması sürdürülecek.

2 yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanacak. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturularak, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca çevrimiçi ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.

Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.