Milli Eğitim Bakanı Açıkladı: Sınıf Geçmede Yeni Düzenleme!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf geçme ile ilgili yeni düzenleme hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanacak yönetmelik ile beraber Türkçe dersinin ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sınıf Geçme İle İlgili Yeni Düzenlemenin Detayları Paylaşıldı

Hürriyet'teki habere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında temel eğitim yönetmeliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tekin, belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin, "Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek."

Açık Lise Sınavları Yüz Yüze Yapılacak

Bakan Tekin, "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda" ifadelerini kullandı ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

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