Sinir Bozucu İnsanları Susturabilen Hoparlör İcat Edildi: Sıra Kulaklıkta!

Teknolojinin ilerlemesinin herhangi bir sınırı ve sonu olmadığını, son zamanlarda karşılaştığımız pek çok yenilik ile görüyoruz. Şu an ise gündemde olan konu sinirinizi bozan kişileri susturabileceğiniz bir hoparlörün icat edilmiş olması.

Bir grup mühendisin "akustik sürü" olarak adlandırdığı küçük robotlardan oluşan sürü, belirli bir alan içerisinde dolaşarak mevcut ortamdaki birden fazla sesi birbirinden ayırma görevini üstleniyor. Bu sürüler sayesinde insanların seslerini sessize alma gibi ilginç imkan da sağlıyor.

Buna benzer bir teknolojinin kulaklıklarda da kullanılmaya başlaması, teknoloji dünyasında devrim yaratıcı bir nitelik taşıyor. Bahsi geçen teknoloji, bir kişiye odaklanabilmek ve onu dinleyebilmek için arka planda başka sesleri ve gürültüleri filtreleyebiliyor.

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Akustik sürü, kendi kendini konuşlandırabilme özelliğine sahip. Böylece konuşan kişinin tek yapması gereken şey robotların kullanıldığı yedi mikrofonu da en ideal şekilde mevut odaya yerleştirmek. Bu da "konuşma bölgesi" işlevi görebilecek bir bölge oluşturmakla mümkün hale geliyor.

Yerleştirilen robotlar, bu bölgeyi hareket halinde olunsa da sesleri izliyor ve tanımlıyor. Robotlar, tasarımları sayesinde önemli konuşmaları, video konferansları ve bu gibi ortamlarda gürültülü bölgeleri susturabiliyor.

Aşağıda yer alan video da görüldüğü gibi araştırmacılar ofis ve mutfak gibi alanlarda robot sürüsünü test ediyor. Sistemin daha önce konumlar ve konuşacak kişilerin sesleriyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığı da biliniyor.

Tüm bunlar dikkate alındığında cihaz yine de sesleri %90 gibi ciddi bir oranda birbirinden ayırıyor. Bu sayede ilerleyen dönemde araştırmacılar aynı teknolojiyi hem kulaklıklara hem de mikrofonlara dahil etmek istiyor.