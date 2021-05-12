Sinovac, Türkiye'ye Aşı Üretimi İçin Lisans Verdi!

Sinovac, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiğini duyurdu. CoronaVac isimli aşının gerçek hayat sonuçları da açıklandı. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sinovac, Türkiye Dahil 5 Ülkeye Üretim Lisansı Verdi

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Bloomberg'e oldukça önemli bir açıklama yaptı. Weidong, yaptığı açıklamada, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşı üretimi için lisans verdiklerini duyurdu. Üretim lisansına sahip olan ülkeler, CoronaVac aşısını üretebilecek. Yin Weidong, Endonezya, Brezilya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı temin ettiklerini fakat bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Çinli ilaç firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının gerçek hayat sonuçları da belli oldu. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptıran 25 bin 374 sağlık çalışanının izlendiğini ifade etti.

Sadıkin tarafından aktarılan bilgilere göre aşı, izlenen grup içerisinde can kaybını yüzde 100 oranında önlerken hastaneye yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağlamayı başardı. Söz konusu grupta yeni tip koronavirüs bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Sadıkin tarafından paylaşılan bilgilere göre izlenen grupta asemptomatik vakaların yer alıp almadığı bilinmiyor. Sadıkin, aşı sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük" şeklinde konuştu.

Sinovac Aşısında 3. Doz Gerekli mi?

İnaktif bir aşı olan CoronaVac'ta 3. doz yaptırmak gerekli mi? Bazı aşıların bazı vatandaşlarda, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha az etki yaptığını ya da herhangi bir etki yapmadığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti: