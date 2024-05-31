Sadece Sesinizle Uygulamalarda Vakit Geçirebileceksiniz: Siri'nin Yapay Zekası Fark Yaratacak!

Apple'ın dijital asistanı Siri'nin yeni bir güncellemeyle geliştiği ve artık uygulamalarla sadece sesinizi kullanarak etkileşime geçebileceği iddia ediliyor.

Bu güncelleme, Siri'nin temel yazılımının tamamen yenilenmesini gerektirdiği söyleniyor. Apple, yapay zeka konusunda Google ve Microsoft kadar iddialı değilken, güvenilir sızıntı kaynağı Mark Gurman bu konuda bazı ipuçları verdi.

Siri Yeni Özelliklerle Tekrar Sahneye Çıkıyor!

Siri'nin temel yazılımının büyük dil modelleri kullanılarak yeniden düzenlendiği belirtiliyor. Bu yeniden yapılandırma, dijital asistanın yeni bir yapay zeka tabanlı yetenek kazanmasını sağlayacak olan ses komutlarını kullanarak uygulamaları harekete geçirecek.

Bu güncelleme, Siri'nin şu an yapabildiği geniş kapsamlı ses komutlarına ek olarak, daha detaylı işlevleri yerine getirebilmesini sağlayacak.

Örneğin, tek bir belgeyi açabilir, bir dosyayı bir klasörden diğerine taşıyabilir, bir e-postayı gönderebilir veya silebilir, Apple News Plus'ta belirli bir haber kaynağını açabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Apple'ın Siri'yi yapması için programladığı belirli komutlara kilitlenmek yerine, bu yükseltilmiş Siri'nin üretken yapay zeka zekası, aklınıza gelebilecek her şeyi yapmasına izin verebilecek.

Ancak, bu yeni Siri özelliğinin kullanıma sunulması biraz zaman alabilir. Gurman'a göre, bu özelliğin Eylül'de iOS 18 ile değil, gelecek yılın bir nokta güncellemesinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu, yeni Siri özelliğinin iPhone 16'nın piyasaya sürülmesinden aylar sonra kullanılabilir hale gelebileceği anlamına geliyor. Bu yeni Siri özelliğinin, Apple ve OpenAI arasındaki ortaklığın bir sonucu olabileceği de mümkün. Daha fazla bilgiye 10 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2024 etkinliğinde ulaşılacak.