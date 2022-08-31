Çin merkezli bir şirkete robot CEO atandı. Tang Yu olarak isimlendirilen robot, NetDragon Websoft'un yan kuruluşu Fujian Netdragon Websoft'un organizasyon ve verimlilik departmanında yönetici olarak görev alacak.

Şirketi Robot CEO Yönetecek

Mobil uygulamaların yanı sıra çevrim içi tabanlı çok oyunculu oyunlar geliştiren NetDragon Websoft'un yan kuruluşu Fujian Netdragon Websoft, dünyada bir ilki gerçekleştirerek oldukça ilginç bir kararın altına imza attı.

Bir bilim kurgu romanında gerçekleşen bir olay gibi görünse de Çin'de Fujian Netdragon Websoft isimli metaverse şirketinin CEO'luk görevine Tang Yu isimli yapay zekâ destekli robot getirildi. Böylelikle Yu, dünyada ilk kez bir şirkette yönetici pozisyonunda görev alan robot olarak tarihe adını yazdırdı.

Yapay zekâ destekli robot insanlar ile iş birliği yapacak. Böylece şirket dönüşümlü olarak yönetilecek. Organizasyon ve verimlilik departmanında yönetici olan Yu, metaverse şirketinin oyun ve diğer faaliyetlerini denetleyecek.

Yu'nun yeteneklerin geliştirilmesinde kritik rol oynaması ve tüm çalışanlar için adil ve verimli bir iş ortamı sunması hedefleniyor.

Gerçek zamanlı veri merkezi ve analitik araç olarak hizmet edecek robot sayesinde bazı sorunlar çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek ve işlerin daha kusursuz bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak. Günlük operasyonlarda daha rasyonel kararlar verilebilecek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi mümkün olabilecek.

Şirket, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre şirketin özellikle metaverse ve Web3 konularında öncü olma hedefi bulunuyor. Yöneticiler şirketi bir metaverse organizasyonuna dönüştürmek istiyor. Bu alandaki belki de en büyük adım ise robotun şirketin başına getirilmesi oldu.

Çin merkezli şirket NetDragon Başkanı Dr. Dejian Liu, yapay zekânın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inandıklarını belirtti. Liu, Tang Yu'yu atamalarının, şirketteki işleri yürütme şeklini dönüştürmenin ve gelecekteki stratejik büyümeyi yönlendirmek için yapay zekâ kullanımını gerçekten benimseme taahhüdünü temsil ettiğini ifade etti.

Microsoft ve Meta gibi şirketlerin yatırım yapması ile beraber dünya genelindeki metaverse pazarının 2025 yılına kadar 280 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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