Amazon, Canva ve Playstation Gibi 200'den Fazla Büyük Şirket Uyardı: Şifrelerinizden Vazgeçin

Bilgisayar korsanlarının her geçen gün yeni bir yöntem bulup kişisel bilgileri tehdit ettiği şu günlerde Amazon, Playstation, Canva, Discord ve Walmart gibi 200'den fazla şirket, kişisel verilerin güvenliği için kullanıcıları "passkey" kullanmaya davet etti. Bu şirketler zaten passkey desteğini uygulamalarında ve web sitelerinde sunuyor ve diğer şirketleri de bu konuda adım atmaya teşvik ediyor.

1Password tarafından açıklanan bu dönüm noktası, daha güvenli ve kullanışlı kimlik doğrulama yöntemlerine yönelik önemi vurgularken şu an için kullanıcıların %73’ünün bireysel hesaplar için passkey kullandığını açıkladı.

Passkey Nedir? Kullanmak Neden Bu Kadar Önemli?

Passkey’ler, geleneksel şifrelerin yerini alacak şekilde biyometrik doğrulama veya güvenlik anahtarlarıyla çalışan bir teknoloji. İki yıl önce FIDO Alliance tarafından Apple, Google ve Microsoft iş birliğiyle geliştirildi. Bu sistem, yalnızca güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de kolaylaştırıyor. 1Password kullanıcıları arasında şu ana kadar 4,2 milyon passkey kaydedildi ve aylık 2,1 milyon passkey doğrulaması gerçekleştiriliyor.

1Password, passkey geçişini teşvik etmek için bu yıl yeni bir araç olan “Passkey Ready” özelliğini tanıttı. Bu araç, web geliştiricilerin kullanıcılarının passkey teknolojisine geçiş yapıp yapamayacağını kolayca kontrol etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, FIDO Alliance tarafından duyurulan yeni spesifikasyonlar, passkey’lerin farklı şifre yöneticileri arasında kolayca içe ve dışa aktarılmasını mümkün kılıyor.

Sizce bu teknoloji diğer şirketler arasında da yaygın hale gelecek mi? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.