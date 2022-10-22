Siyah Beyaz Fotoğrafları Renklendiren Yapay Zeka Kullanıma Açıldı

2022 yılı için yapay zekanın görüntü işleme konusunda çığır açtığı bir yıl olduğunu söylesek yanlış olmaz. DALL-E 2 ve MidJourney gibi sadece kelimelerden muhteşem eserler ortaya çıkaran yapay zekalar, son aylarda teknoloji gündeminin odak noktasında. İsveçli bir yazılımcı ise bu sefer yapay zekanın geçmişi yeniden canlandırmak için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Emil Wallner ismindeki yazılımcının geliştirdiği Pallette.fm, siyah beyaz fotoğrafları ücretsiz olarak renklendiriyor. Aynı zamanda kullanıcılar istedikleri renk paletini yine kelimeler yardımıyla yapay zekaya aktarabiliyor.

Aile Fotoğraflarınızı Renklendirin: Palette.fm Nasıl Kullanılır?

Eski yıllardan kalma siyah beyaz fotoğrafların renklendirilmesi, daha önceden sıklıkla karşılaştığımız bir yöntem. Fakat bu süreçte uzmanların fotoğraflar üzerinde çeşitli renk düzenlemeleri yapması gerekiyor. Haliyle bu işlem ücretli ve zaman alan bir sürece dönüşüyor. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Emil Wallner, ücretsiz bir şekilde herkesin kullanabileceği Palette.fm yapay zekasını kullanıma sundu.

Eski fotoğrafları renklendirmek için fotoğrafın dijital bir kopyasını palette.fm sitesine yüklemeniz yetiyor. Daha sonrasında yapay zekanın şema olarak sunduğu renk paletlerinden birini seçebilir ya da istediğiniz renkleri tanımlayan cümleyi girerek siyah beyaz fotoğrafınızı renkli hale getirebilirsiniz.

Emil Wallner, şimdilik ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetin ileride ücretli bir versiyonunun da yapılacağını belirtiyor. Yapay zeka, özellikle vesikalık gibi düz açıya sahip fotoğraflarda fazlasıyla başarılı çalışıyor.