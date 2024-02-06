Sızan Kişisel Verilerinizi İnternetten Silmenin Yeni Yolu: Mozilla Monitor Plus!

Mozilla, kişisel bilgileriniz için verilerini izleyen kötü niyetli kişileri otomatik olarak takip edebilen ve açığa çıkan bilgilerinizi onlardan temizleyebilen bir aracı kullanıma sunuyor.

Mozilla Monitor Plus, e-posta adresiniz bir veri ihlaline dâ hil edildiğinde size haber veren Mozilla Monitor (eski adıyla Firefox Monitor) hizmetini genişletiyor.

Mozilla Monitor Plus Nasıl Çalışıyor?

Aylık 9 dolar ya da yıllık 107,88 dolar olan bu yeni ücretli hizmet, kişisel bilgilerinizin 190'dan fazla tehditkâr siteden uzak kalmasını proaktif olarak sağlamayı amaçlıyor. Mozilla bu sayının rakiplerinden iki kat fazla olduğunu söylüyor. Ayrıca abone olduğunuz takdirde ver ihlali durumlarında uyarı da alabileceksiniz.

Başınızın benzer bir sorunla dertte olup olmadığını anlamak için verilerinizin açığa çıkıp çıkmadığını ve nerede açığa çıktığını size gösterebilecek ücretsiz bir kerelik tarama alabilirsiniz.

Bunu yapmak için bir Mozilla hesabına kaydolmanız ve adınızı, bulunduğunuz şehri, doğum tarihinizi ve e-posta adresinizi vermeniz gerekiyor. Mozilla, en doğru sonuçları elde etmek için gereken en az miktarda bilgi olduğunu belirttiği bu verileri şifreleyeceğini söylüyor.

Araç ayrıca sosyal güvenlik numaraları, kredi kartı bilgileri ve bankacılık bilgileri gibi "yüksek riskli veri ihlallerinden" gelen bilgileri vurgulayacak ve bu verilerin nasıl temizleneceğine dair de tavsiyelerde bulunacak.

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