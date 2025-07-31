Çocuklar İçin Gerçek Zamanlı Konumu Gösteren Yeni Ayakkabı Tanıtıldı!

Gerçek zamanlı konum bilgisini gösteren GPS cihazlarının yaygınlaşması ile birlikte, bu teknolojinin araçlardan giysilerimize kadar pek çok alanda kullanıldığına şahit oluyoruz. Son olarak ünlü ayakkabı üreticilerinden Skechers bu akıma dahil oldu.

Marka, “Find My Skechers” isimli yeni konum gösteren çocuk ayakabbısını tanıttı. Apple'ın GPS cihazı AirTag ile çalışan bu ürün, çocuğunuzun gerçek zamanlı konumunu takip etmenize imkan tanıyor. İşte detaylar!

Skechers'ın Konum Gösteren Ayakkabısı Nasıl Çalışıyor?

Skechers, yeni ayakkabısının ebeveynlerin çocuklarının dışarıdayken nerede olduğunu kolayca takip edebilmesi için tasarladığını belirtiyor. Bu yenilikçi ayakkabının en önemli özelliği, tabanlık kısmına özel olarak gizlenmiş bir Apple AirTag bölmesi içermesi. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının konumunu AirTag üzerinden sürekli olarak izleyebiliyorlar.

Marka, bu gizli bölmeyi çocukların rahatsız olmaması ve konforlu bir deneyim yaşaması için özel bir tasarımla geliştirildiğini ifade ederken aynı zamanda unutulan ayakkabılar ve desteğe ihtiyacı olan yaşlılar için de kullanılabileceğini söylüyor. Ancak şimdilik ürünün yalnızca 1-10 yaş arası çocuklar için üretileceğini belirtelim.

Find My Skechers ayakkabıları kısa bir süre önce ABD'de satışa sunuldu. 58 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan bu ürünün popülerleşmesi durumunda diğer bölgelerde de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Yeni ayakkabı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Skechers'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz yeni konum gösteren ayakkabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tür yeni giyilebilir teknolojiler çocuk sağlığını nasıl etkiliyor? Yorumlarda buluşalım...