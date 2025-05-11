125 Yıl Sonra Bir İlk: Otomotiv Devi Motosiklet Pazarına Geri Döndü!

Çekya merkezli otomotiv devi Skoda, ilginç bir gelişme ile gündeme geldi. Şirket, tam 125 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir motosiklet üretti.

Çoğu kişi için Skoda sadece bir otomobil üreticisi olsa da aslında firmanın kökenleri 1800'lü yılların ortasında ilk kez ortaya çıkan motosikletlere dayanıyor. Kuruluş günlerini anımsatmak isteyen marka, kısa bir süre önce 130 yıllık geçmişine ışık tutan yeni Skoda Slavia B isimli konsept motosikletini tanıttı.

Skoda Motosiklet Pazarına Geri Dönmeye Hazırlanıyor

1899 yılında Vaclav Laurin ve Vaclav Klement’in geliştirdiği ilk motosikletten ilham alan Slavia B, Skoda'nın “Modern Solid” tasarım yaklaşımı kapsamında şekillendirilmiş. Tasarımcı Romain Bucaille imzası taşıyan bu konsept, klasik cafe racer stiline sadık kalarak tek kişilik sele, alçaltılmış gidonlar, deri kaplamalar ve keskin hatlarla retro-modern bir bütünlük sunuyor.

Sele altındaki deri alet çantası gibi zarif detaylar, geçmişe duyulan saygıyı ortaya koyarken, far tasarımı gibi modern öğeler çağdaş şehir yaşamına uyum sağlıyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen Slavia B Concept’in motor gücü, menzili ya da batarya kapasitesi gibi teknik detayları ise şimdilik açıklanmadı. Yine de bu konsept, pek çok kişi tarafından Skoda’nın yeniden motosiklet sektörüne dönüşünü işaret ediyor.

Peki siz Skoda'nın yeni motosikleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...