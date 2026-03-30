Skoda’nın En Büyük Elektrikli SUV’u Peaq Ortaya Çıktı!

Skoda tamamen elektrikli yeni SUV modelini tanıttı. Markanın en büyük SUV modellerinden biri olan yeni Peaq 7 koltuklu olması ve devasa boyutlarına rağmen elektrikli bir üniteye sahip olması pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Peki Skoda Peaq teknik özellikleri ve detayları neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Skoda Peaq Teknik Özellikleri Neler?

Platform: Volkswagen MEB

Uzunluk: yaklaşık 4.9 metre

Koltuk düzeni: 5 ve 7 koltuk seçenekleri

Bagaj hacmi (5 koltuk): 1.010 litre

Bagaj hacmi (7 koltuk): 299 litre

Ön bagaj (frunk): 37 litre

Güç aralığı: 150 kW – 220 kW

Menzil: 600 km üzeri (90 ve 90x)

Çekiş: AWD (90x)

0-100 km/s: 6.7 saniye (90x)

Hızlı şarj: Yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 28 dakikada şarj.

Skoda Peaq, MEB platformu üzerine geliştirilen tamamen elektrikli bir SUV olarak konumlanıyor. Yaklaşık 4.9 metrelik uzunluğu ile model markanın bugüne kadarki en büyük SUV seçeneklerinden biri olacak. Beş koltuklu versiyonda 1010 litreye ulaşan rekor bagaj hacmi ile modelin aile kullanımına yönelik geliştirildiğini gösteriyor.

Yedi koltuklu versiyonda ise bagaj hacmi 299 litre olarak açıklanırken ön kaput altında (frunk) 37 litrelik ek depolama alanı bulunuyor. Bu detay modelin hem yolcu kapasitesi hem de pratiklik tarafında iddialı olacağını ortaya koyuyor. Zira geniş aileler için en önemli detaylardan biri de depolama kapasitesi oluyor.

Skoda Peaq Satış Fiyatı Ne Kadar?

Skoda Peaq için henüz resmi satış fiyatı açıklanmadı. Modelin konumlandırmasına bakıldığında Skoda Enyaq’ın üzerinde yer alması bekleniyor. Avrupa pazarında Enyaq modelinin yaklaşık 45 bin euro seviyesinden başladığı düşünüldüğünde, Peaq modelinin başlangıç fiyatının 55 bin ile 65 bin euro (2 milyon 803 bin TL ile 3 milyon 313 bin TL) bandında konumlanabileceği tahmin ediliyor. (Vergiler hariç tahmini fiyatlardır, matrah ve aracın çıkacağı ünite tipi fiyatlandırmayı değiştirecektir)

Bu fiyat aralığı, modelin büyük boyutları 7 koltuk seçeneği ve 600 km üzeri menzil iddiası göz önüne alındığında "kendi segmentine göre" aracın fiyatı uygun bir konumlandırma olarak değerlendiriliyor. En güçlü dört tekerlekten çekişli 90x versiyonunun ise daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Skoda Peaq Türkiye'de Satılacak mı?

Skoda Peaq modelinin global pazarda tanıtılmasının ardından Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Skoda’nın Türkiye pazarında elektrikli model atağını sürdürmesi Peaq modelinin ilerleyen dönemde Türkiye’ye gelebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Devamında geçtiğimiz günlerde Skoda'nın Superb modeliyle Türkiye pazarında elde ettiği başarının da tüm şirketin ortak gündeminde olduğunu düşünürsek geniş aileler için güçlü bir SUV seçeneğinin de Türkiye pazarında yer alması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Skoda Çin pazarında her ne kadar satış adetleri konumunda iyi bir performans gösteremese de Türkiye ve Avrupa pazarında hem elektrikli otomobilleri hem de içten yanmalı modelleri ile oldukça iyi bir performans gösteriyor. Avrupa ve Türkiye pazarında artan "büyük SUV" talebi de Peaq modelinin başarılı satış rakamlarına ulaşmasını sağlayabilir. Ancak Türkiye pazarında oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıkması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...