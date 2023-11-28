Skull and Bones Çıkış Tarihi Belli Oldu: Yakında Geliyor!

Ubisoft'un deniz macerası oyunu Skull & Bones'un çıkış tarihiyle ilgili belirsizlikler sonunda netlik kazanıyor. İlk olarak Insider Gaming'in öne sürdüğü 16 Şubat 2023 çıkış tarihi, daha sonraki bir rapor, Tom Henderson'ın bilgilerine dayanarak oyunun çıkış tarihini Şubat 2024'e ertelendiğini bildirdi. Bu sürekli değişen tarihler oyuncular arasında bekleme ve belirsizlik atmosferine yol açtı.

Ubisoft'un çıkış tarihiyle ilgili açıklamaları da karışıklığa neden oldu. Şirket önceden oyunun çıkışını Q4 FY23-24 dönemine denk getireceğini belirtmişti. Ancak, daha sonrasında Darryl Long'un mali yıl sonuna kadar çıkacağı yönündeki doğrulaması, beklentileri daha da belirsiz hale getirdi.

Skull & Bones'un Beklenen Çıkış Tarihi: Şubat 2024'e Mi Ertelendi?

Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte, standart versiyonun Ubisoft Mağazası'nda £49.99 fiyatla satışa sunulduğu biliniyor. Bununla birlikte, Insider Gaming'e göre, Premium bir sürüm üzerinde çalışıldığı ve bu sürümün içeriği net olmasa da oyuncuların Şubat 2024'te ek özelliklerle erken erişim sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak bu sürümün muhtemelen ek bir maliyeti olacak; tahmini olarak £15-£20 / $15-$20 aralığında olabilir.

Oyunun kesin çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak kaynaklar, bu bilginin önümüzdeki birkaç hafta içinde, belki de The Game Awards gibi etkinliklerde duyurulabileceğini işaret ediyor. Skull & Bones, 2018'de ilk planlanan çıkış tarihinden bu yana altı kez ertelenmiş durumda. Uzun süredir beklenen denizdeki epik macera, şu anda Şubat 2024'te oyuncularla buluşacak gibi görünüyor. Bu sürekli değişen tarihler ve uzun bekleme süreci, oyunseverler arasında büyük bir merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.